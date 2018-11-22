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22.11.2018 20:45
Рубрика: Экономика

Промсвязьбанк и "Почта Банк" займутся продажей ОФЗ для населения

Текст: Игорь Зубков
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Распоряжением правительства к размещению и выкупу облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) допущены "Почта Банк" и Промсвязьбанк.

Ранее агентами по реализации ОФЗ-н выступали только Сбербанк и ВТБ. Как и они, "Почта Банк" и Промсвязьбанк имеют крупные сети отделений, увеличение числа точек продаж ОФЗ-н должно способствовать росту спроса на них.

Фото: РИА Новости
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На выплату вознаграждений всем четырем банкам за размещение и выкуп облигаций в 2019 году Минфину поручено зарезервировать 225 миллионов рублей, ставка вознаграждения ограничена 0,75% от размера операций.

Следовательно, Минфин планирует, что объем размещений составит 30 миллиардов рублей, что эквивалентно стандартному предложению "классических" ОФЗ на одном еженедельном аукционе в обычных условиях. Ведомство подчеркивало, что единственная цель проекта ОФЗ-н - повышение финансовой грамотности граждан, воспитание внутреннего массового инвестора.

ОФЗ-н - это трехлетние ценные бумаги, альтернатива долгосрочным депозитам. Доход по ним фиксирован и возрастает в течение срока владения, государство гарантирует возврат средств без ограничения суммы, минимальный порог инвестиций - 30 тысяч рублей. Банк-агент взимает с покупателя ОФЗ-н в качестве комиссии от 0,5 до 1,5% от сделки, максимальные 3% придется заплатить при приобретении ОФЗ в сумме до 50 тысяч рублей и предъявлении облигаций к досрочному выкупу. Ранее директор Департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский говорил, что бюджет возьмет на себя уплату комиссий банкам-агентам.

В 2017 году Минфин разместил три выпуска ОФЗ-н, в марте 2018 года - еще один (каждый по 15 миллиардов рублей) и в сентябре - дополнительный к мартовскому выпуск на 5 миллиардов со ставкой шестого купона в 8,6%.

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