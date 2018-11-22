Провайдер подал в суд на умершую женщину

Крупный оператор связи подал в суд на жительницу Старой Руссы Валентину Ивановну Демидову. Провайдер требует оплатить долг за кабельное телевидение в размере 1338 рублей. Загвоздка в том, что Валентина Ивановна скончалась в декабре прошлого года и в течение последних месяцев никак не могла пользоваться предоставленными ей услугами связи.

Когда человек вступает в наследство, он получает не только имущество умершего, но и его долги. Фото: Никита Митюхин

Об этой ситуации "РГ" рассказала соседка Валентины Ивановны Галина Александровна Ластовская. Галина Александровна является старшей по подъезду. Она дружила со своей соседкой, а сейчас собирает и бережно хранит ее корреспонденцию. Старшая по подъезду планирует передать все письма сыну умершей соседки. Тот приехать пока не может: живет и работает на Дальнем Востоке.

Однажды среди писем Галина Александровна обнаружила извещение от провайдера, в котором было указано, что на ее умершую соседку подали в суд за неуплату долга.

С вопросом, как так может быть, "РГ" обратилась к провайдеру. Пресс-секретарь северо-западного макрорегионального отделения оператора связи Ольга Лаврова сообщила "РГ", что провайдер не знает о смерти своего абонента. Получить такую информацию оператору связи неоткуда, если только родственники или потенциальные наследники не сообщат. Если от них нет никаких известий, то компания продолжает выставлять счета.

Счета выставлены в том числе и за тот период, когда Валентина Демидова уже скончалась и кабельным телевидением в квартире никто не пользовался. Представитель провайдера объяснила это тем, что компания обеспечивает абоненту возможность пользования услугой.

То есть кабельное телевидение в квартире было. А то, что телевизор в это время никто не включал, оператора не касается. Несколько месяцев долг копился, потом оператор расторгнул договор в одностороннем порядке и прекратил предоставление услуг.

Тем не менее, несмотря на то что договор расторгнут, представитель провайдера рекомендовала сыну абонентки связаться с оператором связи и предоставить копию свидетельства о смерти матери. Следующим этапом, по словам Ольги Лавровой, должен стать поиск наследников, с которых компания намерена взыскать те самые 1338 рублей.

- Действия оператора в данном случае абсолютно законны, - говорит адвокат Рустам Чернов. - Когда человек вступает в наследство, он получает не только имущество умершего, но и принимает на себя взятые им обязательства, в том числе и долги. Поэтому розыск наследников в данной ситуации вполне логичен. Правда, если сын героини публикации еще не вступил в наследство, то он никаких обязательств перед оператором не имеет.

Саму же ситуацию, когда счета выставлялись умершему человеку, по словам эксперта, можно оспорить в суде. В частности, наследник может доказать, что задолженность образовалась по причине смерти женщины, а это объективное обстоятельство для расторжения договорных отношений. Но в то же время Рустам Чернов отмечает, что судебная тяжба - это длительный и сложный процесс, а учитывая, что сын пенсионерки находится в другой части страны, эксперт задает закономерный вопрос: не проще ли заплатить провайдеру, чем заниматься разбирательством, ведь судебные расходы окажутся значительно больше долга, а решение Фемиды в данном случае непредсказуемо.

Советы адвоката Рустама Чернова

Если вам приходят счета за умершего родственника

1 Мелкие долги часто возникают после смерти абонентов. Это касается не только телекоммуникационных услуг, но и, например, ЖКХ. Но платить по ним обязаны не все родственники, а конкретно наследники.

2 Как только вы обращаетесь к нотариусу и инициируете вступление в наследство, вы можете взять справку о вступлении в наследство и обойти с ней все инстанции, с которыми умерший мог иметь договорные отношения: управляющая компания, провайдеры и так далее. Со справкой вы можете расторгнуть ненужные вам договоры или переоформить их.

3 Бывает, что многие наследники не знают о долгах своих умерших родственников. Соответственно, кредитор, прежде чем что-то взыскивать, обязан человека известить. Если наследник живет по месту регистрации и официально работает, то найти его не так уж и сложно.

4 Наследники обязаны оплачивать долги только за последние три года. Именно таков срок исковой давности по таким производствам. Поэтому если вы вступили в наследство, а там долг за ЖКХ накопился за последние 20 лет, не стоит переживать: вы обязаны платить только за три года, и не годом ранее.

Кстати

Иногда счета за услуги на третьих лиц получают не только наследники, но и, например, новоселы. Кабельное телевидение может работать от другого оператора, счета приходят на имя прежних владельцев или квартирантов.

Адвокат Рустам Чернов говорит, что в этой ситуации с собственника никто ничего взыскать не может, так как долг числится за другим человеком. Тем не менее эксперт советует написать оператору связи заказное письмо с претензией и изложить сложившуюся ситуацию. Если "письма счастья" продолжат приходить, эксперт рекомендует обращаться в прокуратуру.