Бывшие полицейские украли десятки квартир

Серьезные сроки заключения получили бывшие сотрудники полиции за махинации с московскими квартирами. Причем задумала аферу и руководила ею женщина в погонах - следователь по особо важным делам.

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве.

Улик, собранных следователями СКР по Москве, вполне хватило суду для приговоров трем бывшим сотрудникам полиции и пятерым их соучастникам без погон.

Список уголовных статей в деле впечатляет - "Мошенничество в особо крупном размере", "Хранение боеприпасов", "Получение взятки в особо крупном размере". И еще редкая статья - "Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении".

Эта история началась в 2011 году. Тогда Анжела Амзина, старший следователь по особо важным делам ГУ МВД по Москве, с коллегами - следователем Сергеем Кавуном и Евгением Примаковым - и примкнувшими к ним представителями бизнеса задумали и провернули аферу, которую позже их коллеги квалифицируют как "несколько тяжких и особо тяжких преступлений".

В переводе на обывательский язык перечисленные граждане присвоили квартиры, находившиеся в собственности города. Жилье предназначалось людям, пострадавшим от недобросовестного застройщика. Обманывали примитивно - добивались, и весьма успешно, признания обманутыми дольщиками посторонних граждан, отношения к несчастным дольщикам не имеющих.

Эти лжедольщики оказывались потерпевшими от фирмы-застройщика и получали в собственность жилье. Квартиры оплачивались из казны Москвы. Понятно, что распоряжались этим жильем не подставные дольщики, а аферисты.

Следствие доказало, что кроме квартир в 2012 году Амзина получила через посредника взятку "в виде незаконного оказания ей услуг имущественного характера на общую сумму более 40,9 миллиона рублей". А ее соучастники в 2015 году также получили взятку почти в пять миллионов, но просто деньгами.

Следствие шло тяжело - профессионалы работали против коллег, которые знают, что такое улики

Всего эта компания похитила в Москве 44 квартиры. Следствие подсчитало - в деньгах это не менее 199 миллионов рублей.

Следствие шло очень тяжело - профессионалы работали против таких же профессионалов, которые не понаслышке знают, что такое улики. И знают не только как их добыть, но и как их спрятать.

Следователи нашли и допросили более 100 свидетелей, провели 25 сложных судебных экспертиз.

Их выводы позволили установить причастность всех фигурантов дела, которых следствие считает участниками организованного преступного сообщества, к этим преступлениям. Объем уголовного дела составил 201 том.

Суд над этими людьми только что закончился.

Анжела Амзина отправится в колонию на 11 лет и заплатит штраф больше 40 миллионов рублей.

Она лишена права работать в госструктурах 10 лет после освобождения.

Другие участники преступной группы также получили большие сроки. Примаков проведет в колонии 11 лет, Черногоров - 8,5 года, Сидорук - семь лет строгого режима и заплатит 20 миллионов рублей. Бородовскому назначено 5,5 года, Чижанову, Королеву и Кавуну суд дал условные сроки. Двойных заключил соглашение о сотрудничестве и получил срок - 4,5 года .

Дело Жовтяка выделено в отдельное производство, и по нему расследование продолжается.