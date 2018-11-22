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22.11.2018 20:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жилье строгого режима

Бывшие полицейские украли десятки квартир
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7727 (264)
Серьезные сроки заключения получили бывшие сотрудники полиции за махинации с московскими квартирами. Причем задумала аферу и руководила ею женщина в погонах - следователь по особо важным делам.

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве.

Улик, собранных следователями СКР по Москве, вполне хватило суду для приговоров трем бывшим сотрудникам полиции и пятерым их соучастникам без погон.

Список уголовных статей в деле впечатляет - "Мошенничество в особо крупном размере", "Хранение боеприпасов", "Получение взятки в особо крупном размере". И еще редкая статья - "Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении".

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Эта история началась в 2011 году. Тогда Анжела Амзина, старший следователь по особо важным делам ГУ МВД по Москве, с коллегами - следователем Сергеем Кавуном и Евгением Примаковым - и примкнувшими к ним представителями бизнеса задумали и провернули аферу, которую позже их коллеги квалифицируют как "несколько тяжких и особо тяжких преступлений".

В переводе на обывательский язык перечисленные граждане присвоили квартиры, находившиеся в собственности города. Жилье предназначалось людям, пострадавшим от недобросовестного застройщика. Обманывали примитивно - добивались, и весьма успешно, признания обманутыми дольщиками посторонних граждан, отношения к несчастным дольщикам не имеющих.

Эти лжедольщики оказывались потерпевшими от фирмы-застройщика и получали в собственность жилье. Квартиры оплачивались из казны Москвы. Понятно, что распоряжались этим жильем не подставные дольщики, а аферисты.

Следствие доказало, что кроме квартир в 2012 году Амзина получила через посредника взятку "в виде незаконного оказания ей услуг имущественного характера на общую сумму более 40,9 миллиона рублей". А ее соучастники в 2015 году также получили взятку почти в пять миллионов, но просто деньгами.

Следствие шло тяжело - профессионалы работали против коллег, которые знают, что такое улики

Всего эта компания похитила в Москве 44 квартиры. Следствие подсчитало - в деньгах это не менее 199 миллионов рублей.

Следствие шло очень тяжело - профессионалы работали против таких же профессионалов, которые не понаслышке знают, что такое улики. И знают не только как их добыть, но и как их спрятать.

Следователи нашли и допросили более 100 свидетелей, провели 25 сложных судебных экспертиз.

Адвокат получил срок за покушение на мошенничество

Их выводы позволили установить причастность всех фигурантов дела, которых следствие считает участниками организованного преступного сообщества, к этим преступлениям. Объем уголовного дела составил 201 том.

Суд над этими людьми только что закончился.

Анжела Амзина отправится в колонию на 11 лет и заплатит штраф больше 40 миллионов рублей.

Она лишена права работать в госструктурах 10 лет после освобождения.

Другие участники преступной группы также получили большие сроки. Примаков проведет в колонии 11 лет, Черногоров - 8,5 года, Сидорук - семь лет строгого режима и заплатит 20 миллионов рублей. Бородовскому назначено 5,5 года, Чижанову, Королеву и Кавуну суд дал условные сроки. Двойных заключил соглашение о сотрудничестве и получил срок - 4,5 года .

Дело Жовтяка выделено в отдельное производство, и по нему расследование продолжается.

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