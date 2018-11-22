В "РГ" пожаловался пожилой человек: он и его супруга больше года страдают от выходок сына-алкоголика. Но, как выяснилось, помочь им, отправив тирана на принудительное лечение в наркологическую клинику, сегодня невозможно: современное российское законодательство максимально защищает права больного алкоголизмом, но не желающего лечиться человека, а вот права страдающих рядом с ним родственников и соседей защищает гораздо хуже.

Литр водки в день

"Обратиться к вам нас с женой (пенсионеров 71 и 74 лет) заставляет общая для многих трагедия - душевное насилие над нами и нашими внуками со стороны нашего 38-летнего сына, запойного, не желающего лечиться и работать человека. Он в разводе, живет с нами, внуки - его дети - полнедели у нас, полнедели - у матери. Сын пьет, угрозами выбивая деньги на ежедневный литр водки из наших пенсий. Физического насилия с его стороны пока нет, но угрозы убить нас уже становятся реальностью, в квартире многое погромил, детей не остерегается. Мы забыли, что такое сон и отдых, оба тяжело болеем. Я обращался в орган опеки, а в ответ только душеспасительные беседы. Обращался в отдел защиты прав несовершеннолетних - результат тот же. Полиция не может его задержать, ведь он ничего противозаконного пока не совершил. Почему нельзя отправить явно неадекватного человека принудительно в клинику? Или надо ждать, когда он на самом деле схватится за нож и натворит бед? Что нам делать? Где найти спасение?"

Такое горькое письмо прислал в нашу редакцию житель Переславля-Залесского Владимир Крапивин (имя изменено. - Прим. "РГ"). Пожилой человек рассказал, что, несмотря на две очень неплохие и востребованные сегодня специальности - дизайнер и менеджер, сыну с работой почему-то не везло: фирмы, куда он устраивался, банкротились, закрывались. На бирже ничего стоящего не предлагали. Плюс ко всему этому жена около двух лет назад встретила его с работы с чемоданом в руках: объявив, что нашла другого мужчину, она выставила супруга из дома.

Человек не выдержал, запил. Запои стали постоянными, с перерывами в два-три дня. В пьяном угаре мужчина ломает вещи, набрасывается на родителей с кулаками и отборной руганью.

- Я вот сейчас в наркологию звонил, - рассказывает Владимир Петрович. - Говорю: приезжайте, я любые деньги заплачу, потому что психологически ситуация все хуже и хуже. А мне в ответ: сами приводите. Но как нам, старикам, привести в больницу двухметрового бугая? Он о лечении даже слышать ничего не хочет.

Только по согласию

В Ярославской областной наркологической больнице описанный случай назвали типичнейшим.

- К нам чуть ли не ежедневно приходят чьи-то мамы, супруги, взрослые дети. Жалуются на сыновей, мужей и отцов, дочерей, жен, матерей. Возраст больных - самый разный, встречаются даже 70-80-летние дедушки и бабушки, - поясняет заведующий амбулаторным отделением больницы Михаил Черноморский. - Но никого из них заставить лечиться принудительно мы не можем, законодательство это запрещает. Поэтому наша главная задача - замотивировать человека начать лечение, "повернуть" его в нужную сторону. Если родственникам удастся уговорить злоупотребляющего алкоголем хотя бы прийти к нам "просто поговорить", - это будет уже большой победой. Тогда велика вероятность, что замотивировать человека у доктора получится. Это очень сложно, но другого механизма сейчас нет.

"Мы не можем заставить алкоголиков лечиться принудительно - сейчас законодательство это запрещает"

В советское время, как известно, в таких случаях выручала система лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП), куда не желающих исправляться злостных пьяниц принудительно отравляли лечиться и работать. Люди туда попадали минимум на полгода, и их измученные родственники в это время могли хотя бы немного передохнуть. Но поскольку в таких "профилакториях" свобода больных серьезно ограничивалась, в 1993 году систему ЛТП в России ликвидировали. И теперь, чтобы положить алкоголика в клинику, надо обязательно спрашивать его согласие. Если он скажет нет - он останется дома и продолжит тиранить своих близких. У которых ощутимых вариантов воздействия на проблемного родственника практически не осталось. Потому что, например, угроза убийством для полиции, без доказательств злого умысла, - не более чем слова.

- Я в полицию обращаться не буду, - решительно заявляет Владимир Крапивин. - Потому что опыт уже есть: так вот задержат на день-два, а человек потом возвращается еще более взвинченный. У знакомых так было. И становится только хуже. Наш сын и сейчас угрожает нас убить, заявляет: "Когда вы сдохнете, твари?" Его лечить нужно, но как это сделать?

Защищено право на… деградацию

По мнению главного врача Ярославской наркологической больницы Александра Волкова, помочь таким людям, как пожилой житель Переславля, может только внесение изменений в действующее законодательство. То есть на данный момент пожилая чета и их внуки со своей бедой должны справляться сами. Только надолго ли у них хватит сил?

- Оказание помощи психиатрическим и наркологическим больным только на добровольной основе - это глубочайшее заблуждение, - уверен врач-нарколог. - Потому что от человека, который находится в состоянии измененного сознания, невозможно ожидать адекватного и критичного отношения к своей болезни и принятия решения - лечиться или нет, - уверен Александр Волков. - И в итоге получается довольно неприятная ситуация, которую я бы назвал лицемерной, потому что, с одной стороны, вроде бы защищены права этих больных, но, с другой стороны, мы видим, как человек на наших глазах деградирует, физически истощается, становится опасен для окружающих.

Принцип добровольности, по мнению специалистов, должен сохраняться только для больных, находящихся на стадии, когда пациент еще не потерял свой "социальный портрет", когда он критичен по отношению к себе и способен общаться с врачом. Если же он уже не в силах управлять своей жизнью, не сознает происходящего процесса саморазрушения, о добровольности не должно идти речи в принципе.

Компетентно



Марина Кокуева, начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Ярославской области:

- Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью является уголовно наказуемым деянием, если действия совершались с умыслом, направленным на восприятие потерпевшим реальности угрозы. Указанные обстоятельства должны быть отражены в заявлении потерпевшего и подтверждаться иными обстоятельствами дела. В противном случае установить факт угрозы убийством не представляется возможным. В соответствии с действующим законодательством РФ формой профилактики, которую может использовать участковый уполномоченный полиции в указанном случае, является профилактическая беседа о негативных последствиях совершения правонарушения, о ненадлежащем поведении при обращении с родителями и несовершеннолетними.

Александр Волков, главный врач Ярославской областной клинической наркологической больницы:

- ЛТП в формат социалистического строя, наверное, вписывались. Но, думаю, это не вариант сегодняшнего дня. Речь должна идти о некоем обязательном (не принудительном, а обязательном) лечении людей с алкогольными расстройствами в той системе наркологической помощи, которая сегодня существует: в наркологических стационарах, реабилитационных отделениях. Причем не надо как-то отдельно выделять эту "обязательную" категорию. Эти люди должны лечиться вместе с теми, кто имеет те же проблемы, но в меньшей степени. Чтобы они могли выстраивать отношения с людьми и видеть, что им есть куда двигаться, что есть перспектива. Отдельно строить для них какие-то зоны - неправильно.