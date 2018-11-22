В Костроме ведущие хирурги России бесплатно прооперировали детей с врожденными патологиями губы и неба.

В детском травматолого-ортопедическом отделении городской больницы Костромы царит не вполне больничная атмосфера: по коридору снуют дети в разноцветных браслетах. На столах - яркие фломастеры и поделки из бумаги. В середине ноября Кострома стала местом проведения международной благотворительной акции "Операция "Улыбка". Высококлассные пластические хирурги, операционные сестры, детские анестезиологи, педиатры, логопеды, ортодонты приехали в Кострому из Санкт-Петербурга, Владимира, Таганрога, Ярославля и других городов. Они работают бесплатно, чтобы вернуть здоровье и красоту маленьким пациентам с челюстно-лицевыми патологиями.

- Все операции мы планируем за год вперед. Врачи работают по международным стандартам. Трудятся абсолютно бесплатно, как волонтеры. Для участия в акции они берут на основной работе отпуск. В год мы проводим 200-250 операций. Это примерно восемь-девять процентов от общей потребности по России. Многим пациентам такой вид помощи должен быть оказан именно на месте, - рассказывает директор благотворительной общественной организации "Операция "Улыбка" Тамара Шухова.

Хирург Андрей Останин специально приехал в Кострому из Владимира.

- Я участвую в проекте "Операция "Улыбка" с 2004 года. Это действительно чистое волонтерство. За это время я участвовал примерно в 40 акциях в России и за рубежом. Мы все в этом проекте - профессионально деформированные личности. Нам нравится то, что мы делаем. И мы можем освободить часть своего личного времени, чтобы помочь детям. Никакого пафоса в нашей работе нет. Для нас это обычное, будничное дело. Есть проблемы, которые мы можем решать, причем достаточно эффективно. И в этом действительно есть нужда, - рассказывает доктор.

Здоровье и красоту маленьким пациентам врачи возвращают абсолютно бесплатно - на волонтерских началах

По словам хирургов, для каждого ребенка, родившегося с патологией лица, это большая личная трагедия. Даже если расщелину верхней губы малышу ушили, остается рубец, который впоследствии доставляет много неудобств. Но после того, как диагноз формально снят, устранить эстетический недостаток, как правило, можно лишь за деньги. При этом многим детям, родившимся с расщелинами верхней губы и неба, по мере роста требуется не одна, а несколько операций. Не все из них можно провести в регионах: приходится ездить в столичные города. Но в силу материальных проблем далеко не все семьи даже при наличии квот могут позволить себе отправиться с детьми на операцию в Москву или Санкт-Петербург.

- Во время диспансеризации в Костромской области около года назад мы выявили порядка 40 пациентов, которым нужна такая помощь. Осмотр 11 ноября показал, что 22 детям пора проводить операции. Двое не смогли по объективным причинам прийти - заболели. Всего было проведено 20 операций. Мы очень довольны результатом. Все дети чувствуют себя хорошо, ни у кого не возникло никаких послеоперационных осложнений, - поясняет главный внештатный специалист регионального департамента здравоохранения, пластический хирург Зорий Григорян.

Благодаря помощи хирургов речь маленьких пациентов становится более внятной, без носового оттенка, дети преображаются внешне.

- Я очень давно ждала этой операции. Для меня это новый опыт: раньше никогда с мамой не разлучалась, а сейчас впервые осталась в больнице одна. Даже не верится, что мне удалось попасть в этот проект. Результатом очень довольна, - рассказывает 13-летняя пациентка из города Буя Костромской области Карина Павлова.

По словам врачей, приехавших в Кострому, здесь им оказали очень теплый прием. Местные предприниматели решили вопрос с гостиницей и питанием, власти создали все условия для работы. Огромным подспорьем оказалась сформированная в Костроме команда волонтеров. С первого дня проведения акции местные школьники и студенты приходили в больницу. Они помогали врачам переносить данные из медкарт пациентов в компьютер, играли с детьми, проводили с ними конкурсы и отвлекали от связанных с операцией тревог.

- Моя роль как психолога заключалась в том, чтобы снимать предоперационный и послеоперационный стресс у детей и у их родителей. Необходимо, чтобы дети спокойно заходили в операционную, не боялись предстоящей процедуры и предстоящей операции, чтобы родители тоже чувствовали себя более спокойно, чтобы был приятный психологический климат в отделении во время операционных дней, - поясняет волонтер-психолог Ольга Михайлова.

Усилия волонтеров оказались не напрасными. По признанию врачей и родителей маленьких пациентов, благодаря такому вниманию дети чувствуют себя намного лучше и быстрее идут на поправку.

Оценив итоги первой акции, в Костроме решили обязательно повторить этот опыт и в следующем году.

- Хотелось бы оказывать подобную помощь не только детям с расщелинами, но и с последствиями травм, ожогов, обморожений - всего того, что требует знаний и опыта пластических хирургов, с привлечением наших коллег из других городов, - поделился планами хирург Зорий Григорян.

Справка "РГ"

"Операция "Улыбка" работает в России с 1995 года. За это время было прооперировано более четырех тысяч детей. Акции прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Ярославле, Кирове, Таганроге, Томске, Новосибирске, Казани, Владимире, Грозном, Улан-Удэ, Иркутске, Черкесске, Красноярске, Липецке, Уфе, Владикавказе, Ростове-на-Дону и многих других городах.