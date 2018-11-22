Лжеадвокат зарабатывал на обмане

Новости

На восстановление "Адмирала Кузнецова" потратят 70 миллионов рублей 21:11
Владимир Путин поправил сделавшего неверное ударение курсанта 21:06
Аудио: Мэттью МакКонахи надиктовал рассказ для засыпания 20:55
Промсвязьбанк и "Почта Банк" займутся продажей ОФЗ для населения 20:45
Госпошлину за выдачу автомобильных номеров предложили отменить 20:42
Сайдик отметил важность взаимодействия "нормандского" и "минского форматов" 20:40
Матвиенко призвала избегать перегибов при видеофиксации нарушений ПДД 20:35
Почему Apple возобновила производство iPhone X 20:12
В Петербурге мигранта арестовали за попытку примкнуть к террористам 20:12
Верховная рада поддержала курс на вступление Украины в НАТО 20:06
В США умер легенда телевестернов Уэйн Мондер 20:00
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой 19:56
Матвиенко: Надо наказывать за нецелевое использование дорожных фондов 19:53
В Петербурге арестовали возможного соучастника поджога офиса ФАН 19:41
Власти Москвы выиграли суд по самострою у Зураба Церетели 19:28
Матвиенко: Надо удешевлять строительство дорог без потери качества 19:05
ФСБ в октябре предотвратила несколько нападений на школы 18:56
"Самым известным поляком" признали фэнтезийного персонажа 18:49
В Израиле нашли древние изображения Ноя и Александра Великого 18:45
Мечта снайпера: зачем нужны гиперзвуковые патроны 18:40
Россия внесла в ОБСЕ проект решения о свободе доступа СМИ к информации 18:22
Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо на заправках 18:19
С улиц уберут электронные табло курсов валют 18:19
В Краснодаре на рэпера Хаски пригрозили завести уголовное дело 18:18
Список всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился 19 объектами за 2018 год 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
22.11.2018 20:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обещал свободу

Лжеадвокат зарабатывал на обмане
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7727 (264)
Преображенский районный суд Москвы рассмотрел жалобу бывшего адвоката с поддельным дипломом Дионисия Золотова-Тумаркина на приговор, 7,5 года заключения за неоднократные мошенничества, и оставил срок заключения в колонии общего режима прежним.

Речь идет об известном в определенных кругах столицы так называемом решальщике, на счету которого несколько доказанных в суде преступлений. Он пытался заменить назначенный ему тюремный срок на исправительные работы или штраф. Но судья Ольга Орлова сочла, что исправление Золотова возможно только в условиях изоляции.

Двух сотрудников ФСБ обвинили в крупном мошенничестве

У него несколько обвинительных приговоров. Сначала он в Никулинском райсуде Москвы получил условный срок. Но затем Тумаркин основал международную группу юридических компаний "Защита", под эгидой которой криминальная деятельность по "решению вопросов" возобновилась. Он обещал освобождение от уголовного дела за вознаграждение, однако договоренности не исполнял. Находясь под следствием, он заключил несколько соглашений о сотрудничестве, в том числе "сдав" силовикам полицейского генерала.

Решальщик попался еще на четырех аферах. В итоге в Тверском райсуде Москвы он получил 6 лет колонии. В августе нынешнего года Мещанский райсуд столицы добавил ему еще 3,5 года за другие преступления, и путем сложения получилось 7,5 года, которые теперь Золотов-Тумаркин, возможно, досидит до конца.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госпошлину за выдачу автомобильных номеров предложили отменить
Глава ПФР: Закон об ИПК снимет вопросы по накопительной пенсии
Суд заочно арестовал девятерых сирийцев за убийство российского пилота
Путин выразил соболезнования семье начальника ГРУ
Промсвязьбанк и "Почта Банк" займутся продажей ОФЗ для населения