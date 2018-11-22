Лжеадвокат зарабатывал на обмане

Преображенский районный суд Москвы рассмотрел жалобу бывшего адвоката с поддельным дипломом Дионисия Золотова-Тумаркина на приговор, 7,5 года заключения за неоднократные мошенничества, и оставил срок заключения в колонии общего режима прежним.

Речь идет об известном в определенных кругах столицы так называемом решальщике, на счету которого несколько доказанных в суде преступлений. Он пытался заменить назначенный ему тюремный срок на исправительные работы или штраф. Но судья Ольга Орлова сочла, что исправление Золотова возможно только в условиях изоляции.

У него несколько обвинительных приговоров. Сначала он в Никулинском райсуде Москвы получил условный срок. Но затем Тумаркин основал международную группу юридических компаний "Защита", под эгидой которой криминальная деятельность по "решению вопросов" возобновилась. Он обещал освобождение от уголовного дела за вознаграждение, однако договоренности не исполнял. Находясь под следствием, он заключил несколько соглашений о сотрудничестве, в том числе "сдав" силовикам полицейского генерала.

Решальщик попался еще на четырех аферах. В итоге в Тверском райсуде Москвы он получил 6 лет колонии. В августе нынешнего года Мещанский райсуд столицы добавил ему еще 3,5 года за другие преступления, и путем сложения получилось 7,5 года, которые теперь Золотов-Тумаркин, возможно, досидит до конца.