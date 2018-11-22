Москвичку задержали за вовлечение несовершеннолетней в проституцию

Жительницу Москвы задержали за вовлечение 15-летней девочки в проституцию. По неофициальным данным, злоумышленница пыталась продать невинность школьницы.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, сделка состоялась в рамках оперативного эксперимента. "Заказчик" договорился о встрече с "продавщицей" в одной из гостиниц на улице 9-я Рота. Там стороны должны были решить финансовый вопрос. Под невидимым контролем оперативников эта беседа состоялась. В назначенное время 21-летняя москвичка привела школьницу и познакомила с мужчиной. Тот передал злоумышленнице 650 тысяч рублей, после чего женщину сразу задержали.

На допросе москвичка во всем призналась. Выяснилось, что со школьницей она познакомилась совсем недавно в одном из мессенджеров. Против подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 240 УК РФ - "Вовлечение несовершеннолетней в занятие проституцией". Скоро она предстанет перед судом, и ей изберут меру пресечения на период следствия.