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22.11.2018 18:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Москву надвигаются морозы

Текст: Ольга Игнатова

В начале следующей недели температура воздуха в столичном регионе понизится. По информации Гидрометцентра России, к столичному региону подойдет северный циклон.

В ночь на воскресенье температура понизится до минус 4-9 градусов, днем ожидается до минус 6 градусов. Во вторник станет ещё холоднее: ночью до минус 7-12 градусов, днем до минус 8. И такая температура продержится до середины недели.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Гидрометцентр определил, где в ближайшие дни ожидается сильный ветер

Но при этом сильных снегопадов не ожидается. Как и до конца нынешней недели. Прогнозируются лишь небольшой снег и будет ветрено. Причём вплоть до ночи воскресенья.

Порывы ветра будут доходить до 15 метров в секунду. На дорогах - условия для образования гололедицы.

В ночь на пятницу в столице будет минус 3-5 градусов, в Подмосковье - минус 3-8 градусов. Днём в мегаполисе минус 1-3 градуса, в Подмосковье - минус 1-6 градусов.

В выходные дни, 24 и 25 ноября, ночами прогнозируется от минус 3 до минус 5 в Москве и минус 2-7 в Подмосковье. Днем в столице около нуля, по области до минус 5.

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