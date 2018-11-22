Первая казачья рота приняла присягу в Западном военном округе

Среди 170 новобранцев, которые приняли присягу в мотострелковом полку в белгородском райцентре Валуйки, было 25 казаков. Они составили первую в армии Западного военного округа (ЗВО) казачью роту.

Необычные солдаты приняли сразу две присяги: общевойсковую, с автоматом, и казачью - в соборе, с целованием знамени и шашки.

Воинская часть, где началась церемония, непростая. 752-й Гвардейский Петрокувский дважды Краснознаменный орденов Суворова, Хмельницкого и Суворова II степени мотострелковый полк начал боевой путь на Халхин-Голе, защищал Москву, очищал от гитлеровцев Украину и Польшу - бой за Петрокув отмечен в биографии части особо, - брал Берлин, воевал в Чечне. Во время базирования в Самаре полк прибавил к своему и без того важному титулу еще одно наименование - Казачий. Командование договорилось с атаманами Приволжского округа, и все юноши из казачьих семей служили в полку. Перебравшись два года назад к западным границам России, гвардейцы не забыли и дружбу с казачеством - в начале 2018-го был подписан договор с атаманами ЦФО, и осенью в полк пришли первые "новобранцы в лампасах" из Белгородской, Воронежской и Курской областей.

- У этих ребят уже есть какие-то навыки, а главное - мотивация, запал, огонь в глазах, - отметил замполит полка майор Денис Мельник.

Рядовой Владислав Савчук из Воронежа успешно сдал ЕГЭ, подал документы на физфак престижного вуза, а затем внезапно передумал и пошел в армию.

- Свой выбор я сделал осознанно. С детских лет меня вдохновляли примеры моего отца и прадеда. Никто в семье не был потомственным военным, но, как говорится, долг Родине отдали все. Прадед воевал на Курской дуге, прошел пол-Европы, был ранен. Победу встретил под Берлином, а домой вернулся кавалером ордена Славы. Как говорил мой дед, на таких людях держалась вся страна. Это был мой пример гордости, подражания. Отец и дед служили в мотострелковых ротах, застали и Афганистан, и Чеченскую войну. Я, когда был маленьким, любил слушать в родовом доме на берегу Дона истории о казаках: какие это были люди, с большой буквы, как они занимались выездкой молодых коней, как их учили правильно обращаться с шашкой. А ведь это сегодня настоящая семейная реликвия!

В начале 2018-го был подписан договор с атаманами ЦФО, и осенью в полк пришли первые "новобранцы в лампасах"

В военкомате Владиславу предложили отправиться в казачью роту. Он согласился сразу - служить с такими же, как он, ребятами было интересно.

- У нас подобрался отличный коллектив. Ребята разные, но у всех одни интересы. А главное, у всех есть что-то общее, что объединяет, так сказать, духовно. Не зря родители говорили мне, что казак силен духом и тем един.

На присягу к Савчуку приехали отец с матерью, друзья и любимая девушка.

- В строю хотелось сильнее вытянуться, чтобы они меня увидели, - признался солдат. - Скоро должны приехать дед и бабушка - посмотреть, где я служу. За это время хочу многое освоить и показать себя с лучшей стороны.

Хотя рота казачья, "кони" у ребят будут стальные. Знакомясь с новобранцами, ротный командир Александр Шелкович - потомственный казак, кстати, - пообещал, что скоро начнется настоящая учеба в классах и на полигонах. Кто-то станет стрелком, кто-то - пулеметчиком или снайпером, а другие освоят бронетранспортер БТР-82А. На бронемашину Владислав смотрит с восхищением:

- Раньше я видел его только на выставках и на параде 9 Мая в Воронеже. А теперь бэтээры будут использовать в нашей повседневной учебе!

Строго выполнять требования уставов, приказы командиров и начальников на главной площади Валуек поклялись все новобранцы полка, 170 человек. У молодых казаков была еще одна присяга - своя, в соборе: с молебном, обещанием верой и правдой служить Отечеству, целованием креста, знамени и шашки.

С появлением казачьей роты в полку собираются ввести занятия по конной подготовке и упражнения с холодным оружием. А военные праздники в Валуйках станут намного зрелищнее.

Тем временем



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