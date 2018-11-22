Под Москвой киллер расстрелял бизнесмена

В Московской области 36-летнего предпринимателя расстреляли около дома. Киллер буквально изрешетил автомобиль потерпевшего.

Как сообщили в пресс-службе областного ГСУ СК, инцидент произошел в Видном. Преступник ждал жертву недалеко от многоквартирного дома. Убийца несколько раз выстрелил в индивидуального предпринимателя. На дверях машины коммерсанта нашли семь сквозных пулевых отверстий. Раненого бизнесмена доставили в больницу, но там он скончался.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 222 УК РФ - "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". С места преступления изъяты четыре пистолетных гильзы и одна пуля. Назначены необходимые экспертизы, ведется розыск преступника.