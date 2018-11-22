Жильцам дома 18/20 на улице Челюскинцев в городе Калязине Тверской области, которые семь лет ждали переселения из маневренного фонда на постоянное место жительства, местные власти предложили… освободить занимаемые помещения до 23 ноября. Притом что в дом на Челюскинцев люди попали после признания их прежних домов аварийными и возвращаться им просто некуда.

Дероевянный барак на семь лет стал домом для попавших в трудную ситуацию людей, а теперь их просят освободить и его. Фото: Региональное отделение ОНФ в Тверской области

Интересно, однако, что и сам одноэтажный деревянный барак, как называют свой дом жильцы, тоже давно причислен к аварийному жилфонду - еще в 2006 году с перспективой сноса в 2012-м. Его бывшим постоянным жильцам предоставили новые квартиры, после чего… в доме снова появились новоселы. Как выяснили активисты регионального ОНФ, людей переселяли сюда в основном в 2011 году, выдав вместо новых квартир старые временные.

- За эти годы чиновники так и не занялись решением жилищного вопроса, постоянное жилье людям не предоставили, из временного выгоняют, - не скрывает возмущения сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тверской области Павел Яковлев. - У некоторых семей нет никакой регистрации, другие зарегистрированы в домах, которых уже не существует. Один из домов сгорел несколько лет назад, а там до сих пор зарегистрированы девять человек.

По словам многодетной матери Юлии Завьяловой, временное жилье в этом бараке ей с мужем дали тоже в 2011 году, потому что на тот момент им жить вообще было негде, а квартиру они снимали. Потом на материнский капитал семья приобрела квартиру, взяла кредит на ремонт, но даже не успела начать его делать, когда выяснилось, что тратиться нет смысла: с потолка вдруг рухнула балка, а под обоями обнаружилась трещина во всю стену.

У некоторых семей нет регистрации, другие числятся в снесенных домах

- Пришла комиссия из администрации, документально подтвердила, что квартира непригодна для проживания. Купленные обои мы поклеили на стены в бараке. И сейчас нас заставляют выезжать по месту регистрации. Но там невозможно жить! А на очередь на предоставление жилья нас не ставят - отказывают, - переживает мать троих детей, ждущая четвертого. - Да если бы та квартира была в нормальном состоянии, неужели бы мы жили здесь и мирились с этими условиями?!

В районной администрации, в свою очередь, пояснили, что временное жилье в расселенном доме по заявлениям предоставлялось людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, - до решения ими своих проблем. Однако представители ОНФ уверены, что в ситуацию пора вмешаться правоохранительным органам.

- Есть вопросы по поводу законности переселения людей во временное жилье. Почему они не вошли в федеральную программу переселения? Почему не было предоставлено постоянное жилье? Выделялись ли на его предоставление деньги из бюджета, и если да, то куда они пошли? По всем этим вопросам ОНФ направил обращение в прокуратуру, - пояснил Павел Яковлев.

Кстати, после того как разразился скандал, срок выселения из дома на Челюскинцев чиновники перенесли с 23 ноября на будущий год, поскольку снос дома намечен на лето 2019-го. Но вопрос, куда из барака переезжать, почти для двух десятков семей пока остается без ответа.

Комментарий

Константин Ильин, глава Калязинского района:

- Когда люди заселялись в этот дом, они брали на себя обязательства оплачивать коммунальные услуги и освободить занимаемые помещения при первом же требовании администрации. При этом долг только за отопление по этому дому составляет уже 400 тысяч рублей, то есть большая часть жителей попросту не оплачивает эти услуги. Жители были проинформированы о необходимости освободить жилые помещения в связи с предстоящим сносом дома. Но насильно никого зимой выселять не будут, если у жильцов нет возможности выехать в другое жилье. Учитывая сложившуюся ситуацию, администрация района будет искать решение для каждой семьи в этом доме. Возможна помощь в ремонте имеющегося в их собственности помещения, подбор другого жилья из маневренного фонда. Кому-то уже предоставлена квартира по программе обеспечения жильем многодетных семей.

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