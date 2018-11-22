Сенатор от Курской области Богданов ушел в отставку

Представитель в Совете Федерации от исполнительной власти Курской области Виталий Богданов объявил о досрочном сложении полномочий.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в комитете по регламенту и организации парламентской деятельности. "Председатель комитета по регламенту и парламентской деятельности Совета Федерации Андрей Кутепов на заседании комитета сейчас объявил о досрочном сложении полномочий Богданова", - сказала собеседница агентства.

Ранее врио губернатора Курской области Роман Старовойт заявлял о возможности выдвижения на пост сенатора бывшего главы региона Александра Михайлова, возглавлявшего область с 2000 года и до октября 2018 года. В настоящее время он входит в состав регионального законодательного собрания, что дает ему право претендовать на кресло в Совете Федерации.