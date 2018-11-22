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22.11.2018 22:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дни "гармошки"

"Ховрино" на выходные закроют
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск №7727 (264)
В предстоящие выходные дни на севере столицы не будет работать станция метро "Ховрино" - строители будут подключать к подземке соседнюю станцию "Беломорская", которая должна открыться до конца года. Для работ специально выбрано время, когда москвичам не нужно на работу, а значит, и пассажиров будет в несколько раз меньше. На это время подземные поезда заменят автобусы увеличенной вместимости.
Фото: depositphotos.com
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Их выпустят на линию 20 - низкозольных "гармошек", повышенной вместимости с надписью КМ - компенсационный маршрут. И ходить они будут каждые две минуты с половины шестого утра до двух часов ночи. Их маршрут в сторону центра пролегает по улицам Дыбенко, Лавочкина и Фестивальной, а в сторону МКАД - по Ленинградскому шоссе и Беломорской улице с заездом на Дыбенко. У станции "Ховрино" сесть на автобус можно рядом с выходом N 4 на улице Дыбенко, а на "Речном вокзале" - у домов N 3 и 5 по Фестивальной улице. Проезд - бесплатный. У станций будут дежурить инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут людям разобраться с временной схемой движения. Узнать их можно по яркой красно-желтой форме. Привлекут к дежурству и сотрудников службы безопасности и УВД на московском метрополитене.

К обычному режиму работы станция "Ховрино" вернется в понедельник - откроется для пассажиров в 5.30 утра. В столичной подземке призывают граждан учитывать временные изменения и заранее планировать маршруты с учетом вводимых ограничений.

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