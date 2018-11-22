В Гагарине модернизируют завод по производству сухого молока

В ходе IV Смоленского регионального социально-экономического форума "Территория развития" губернатор Алексей Островский подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором компании "Гагаринконсервмолоко" Эдуардом Андрисом, предполагающее расширение и модернизацию производственных мощностей завода.

Напомним, "Гагаринконсервмолоко" специализируется на выпуске сухих молочных продуктов (сухое молоко и сливки, сливочное масло и молочный жир, сывороточно-жировой концентрат и пр.), являясь при этом крупнейшим в России производителем сухой кислой сыворотки.

Стоит отметить, что завод постоянно совершенствует материально-техническую базу и наращивает объемы выпускаемой продукции. Так, в нынешнем году на предприятии установлен новый аппарат для переработки сыворотки мощностью 700 тонн в сутки.

В рамках подписанного соглашения будет построена новая производственная линия, которая позволит увеличить производство сухого молока до 1,5 тонн в сутки. Предполагается, что сумма инвестиций составит 470 млн рублей. Также в ходе реализации инвестпроекта планируется создать 45 дополнительных рабочих мест.