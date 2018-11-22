В Подмосковье задержаны "потрошители" банкоматов

Двое жителей столицы задержаны за серийные кражи денег из банкоматов в Московской области. По версии следствия, в общей сложности мужчины незаконно обогатились на 8 миллионов рублей.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, преступления совершались в Старине, Коломне, в Волоколамском и Щелковском районах. Злоумышленники повреждали аппараты и устанавливали устройство, позволяющее вытащить деньги. Кроме того, у них были устройства, распознающие камеры видеонаблюдения. Преступникам удалось "выпотрошить" 6 банкоматов.

По подозрению в серии краж задержали мужчин 26 и 36 лет. У них изъяли устройства для краж. Во время обысков также нашли магниты, радиостанцию и маски. На время следствия подозреваемых заключили под стражу. Им грозит до 10 лет заключения.