В Россельхознадзоре прогнозируют новые вспышки африканской чумы свиней

В следующем году Россию ожидают новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС), рассказал заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов на пресс-конференции в "Российской газете".

В зоне риска, по словам представителя Россельхознадзора, практически вся европейская часть России, Заволжье, Южный Урал и Дальний Восток. "Сейчас АЧС в Китае подошла практически к границам России. Вероятность заноса в Приморский край, Амурскую область и Хабаровский край весьма вероятна", - заявил Николай Власов.

Он отметил, что к борьбе с АЧС пока не приспособлена ни структура ветеринарной службы, ни действующее законодательство. Между тем, распространение африканской чумы свиней наносит ущерб экономике страны.

Кроме того, в Приморском крае возникли специфические риски. Есть угроза вымирания амурского тигра и леопарда, у которых практически единственный источник пропитания в лесах - кабан. "Если будет занос африканской чумы свиней в дикую природу, то там вымрут не только кабаны, но и тигр, и леопард", - отметил Николай Власов.