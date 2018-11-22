В Смоленской области появится первая особая экономическая зона

На площадке IV Смоленского регионального социально-экономического форума "Территория развития", который проходит в эти дни в областном центре, состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между администрацией Смоленской области и АО "Особые экономические зоны". Подписи под документом поставили губернатор Алексей Островский и заместитель генерального директора компании Дмитрий Голосов.

Создание особых экономических зон (ОЭЗ) - масштабный проект, направленный на развитие субъектов федерации путем привлечения российских и иностранных инвестиций в высокотехнологичные отрасли экономики, импортозамещающие производства, туризм и др.

Каждую особую экономическую зону государство наделяет специальным юридическим статусом, который предоставляет инвесторам ряд налоговых льгот и таможенных преференций. На территориях ОЭЗ создаются наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса - строятся объекты инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, что минимизирует собственные затраты инвесторов и позволяет наиболее эффективно реализовывать инвестпроекты.

Исходя из соглашения, подписанного в рамках форума, сотрудничество сторон будет направлено на развитие особых экономических зон в Смоленской области, а также улучшение инвестиционного климата региона в целом. В частности, предполагается создание первой ОЭЗ на площадке таможенно-логистистического центра "Альфа Транс" (д. Стабна Смоленского района). Планируется, что общий объем инвестиций в проект составит порядка 3 млрд рублей.