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22.11.2018 22:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мировой лед

В столице стартовал зимний сезон
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск №7727 (264)
В столичных парках официально стартовал зимний сезон - покататься на коньках и поучаствовать в праздничной программе можно было в "Сокольниках" и "Филях", парках 50-летия Октября и "Красная Пресня", а также многих других. Всего в столице этой зимой откроются почти 1,5 тысячи катков с искусственным и натуральным льдом - последние еще ждут наступления стабильных холодов, а искусственные уже радуют первых гостей.
В ближайшую субботу никакие погодные катаклизмы не помешают миллионам москвичей "расчехлить" коньки. Фото: Сергей Куксин В ближайшую субботу никакие погодные катаклизмы не помешают миллионам москвичей "расчехлить" коньки. Фото: Сергей Куксин
В ближайшую субботу никакие погодные катаклизмы не помешают миллионам москвичей "расчехлить" коньки. Фото: Сергей Куксин

В каждом парке - своя фишка. В ЦПКиО Горького каток напоминает площадь завода. Как рассказала директор парка Марина Люльчук, сделано это, чтобы парк по-прежнему оставался "Фабрикой счастливых людей", как когда-то назвал его Герберт Уэллс, впервые побывав здесь. В "Сокольниках", где кататься стало можно еще с 1 ноября, зиму встретили балом. Лед здесь искусственный. В 15 районных парках катки откроются в основном в ближайшие выходные. А те москвичи, у кого рядом с домом есть ледовый дворец, катаются круглый год. Таких дворцов в столице все больше. Журналистам на днях показали, например, дворец сразу с тремя катками под одной крышей, который вырос в Новой Москве.

Комплекс "Южный лед" построили на улице Маршала Савицкого в Щербинке. В трехэтажном здании нашлось место тренировочным залам для танцоров и любителей боевых единоборств, школам хоккея и фигурного катания. "Но главное здесь три ледовые арены, названные в честь легенд хоккея: Кулагина, Чернышева и Тарасова, - рассказывает "РГ" спортивный директор комплекса Александр Раздольский. - Похвастаться сразу тремя катками под одной крышей могут очень немногие комплексы".

В предстоящие выходные катки откроются в 15 районных парках

Но "ЦСКА Арена" комплекс мирового уровня, а тут - районный спортивный центр. Журналисты во время экскурсии удивлялись - неужели в Новой Москве найдется столько конькобежцев? Раздольский говорит, что лед не пустует. Пока на одной площадке играют ребята из хоккейной команды под руководством сразу двух тренеров, на другой юные фигуристы выполняют эффектные аксели. Еще в одном зале в это время обновляют лед, чтобы выпустить на него новую группу спортсменов. "У нас занимаются хоккеем больше 200 ребят, а фигурным катанием - около 800, - уточняет Раздольский. - Юных хоккеистов родители зачастую приводят даже из школ, где им сказали, что будущего в этом виде спорта у них нет. Мы принимаем всех и стараемся уделять им максимум внимания".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Занимаются на катках "Южного льда" дети разного возраста. Часто проходят турниры, на которые приезжают десятки команд. Комплекс даже стал площадкой для тренировки одного из составов женской олимпийской сборной Китая по хоккею - на лед и в тренировочные залы спортсменки из КНР выходят дважды в день. Разные составы сборной специально отправили в страны, где популярен хоккей, в том числе в Россию, говорит Раздольский.

Едут в новый комплекс и со всей Москвы, и Подмосковья. Например, Татьяна Тимошенкова возит дочь на тренировки по фигурному катанию из Серпухова. "Три катка, значит, можно записаться на любое удобное время, - говорит она. - Да и тренер наш любимый тут работает".

В комплексе же думают, как еще удобнее сделать его для спортсменов. Изначально на первом этаже хотели оборудовать крытую парковку, но теперь решили оборудовать столовую с кухней, чтобы во время турниров не надо было толпиться в буфете. Идет отделка гостиничной зоны - в ледовом комплексе будет 16 гостиничных номеров на 4 человека кажды. На балконах планируют открыть ресторан с видом на лед - гости смогут наблюдать за играми.

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