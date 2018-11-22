В Туле четыре ребенка погибли во время пожара в жилом доме

В среду поздно вечером в тульское ГУ МЧС РФ поступило сообщение о возгорании в квартире дома в Гарнизонном проезде. Прибывшие на место пожарные за несколько минут ликвидировали открытие горение. Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу спасены семь человек.

Пожар полностью уничтожил квартиру. Обнаружены тела четырех малолетних детей. В квартире они находились вместе с женщиной, которая выжила, но получила ожоги и была госпитализирована, пишет ТАСС.

Причины пожара сейчас устанавливаются. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.