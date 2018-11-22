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22.11.2018 03:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Туле четыре ребенка погибли во время пожара в жилом доме

В среду поздно вечером в тульское ГУ МЧС РФ поступило сообщение о возгорании в квартире дома в Гарнизонном проезде. Прибывшие на место пожарные за несколько минут ликвидировали открытие горение. Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу спасены семь человек.

Возбуждено дело после гибели детей при пожаре в Москве

Пожар полностью уничтожил квартиру. Обнаружены тела четырех малолетних детей. В квартире они находились вместе с женщиной, которая выжила, но получила ожоги и была госпитализирована, пишет ТАСС.

Причины пожара сейчас устанавливаются. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула
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