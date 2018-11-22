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22.11.2018 19:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Власти Москвы выиграли суд по самострою у Зураба Церетели

Текст: Сергей Бабкин

Заслуженный скульптор Зураб Церетели будет вынужден оплатить префектуре Западного округа Москвы расходы по сносу самостроя. Такое решение принял Замоскворецкий суд столицы, передает ТАСС.

Церетели начал изготовление памятника Кобзону

Согласно этому решению, Церетели будет обязан выплатить 522 тысячи рублей. В такую сумму власти ЗАО оценили снос самовольных пристроек к мастерским Церетели на Брянской улице. Ранее эти объекты были признаны самостроем, и ответчик был обязан разобрать их сам. Поскольку он этого не сделал, демонтаж организовала префектура.

Кроме понесенных убытков скульптор теперь должен выплатить госпошлину 8 тысяч рублей в бюджет Москвы.

Ранее СМИ подробно освещали историю, связанную с этими мастерскими. Участок на Брянской улице был передан Церетели в аренду под временное строительство. Но там были возведены капитальные объекты - мастерские и торговые павильоны, на что власти не давали разрешения.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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