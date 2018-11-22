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22.11.2018 22:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Встречаем по-королёвски

Внуково могут назвать в честь "отца" русского ракетостроения
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск №7727 (264)
Более 100 тысяч москвичей и транзитников поддержали идею присвоить аэропортам имена великих соотечественников. Они оставили свои голоса на сайте всероссийского проекта "Великие имена" великиеимена.рф или заполнили анкеты на вокзалах и в воздушных гаванях. По Домодедово лидируют Михаил Ломоносов и Георгий Жуков, по Шереметьево - Александр Пушкин и Андрей Туполев. А во Внуково от "конкурентов" оторвался один из основателей отечественного ракетостроения Сергей Королёв.
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Кампанию "Великие имена" запустили по инициативе Общественной палаты РФ и еще ряда социальных объединений. Цель - не переименовать аэропорты, а отдать дань памяти великим землякам. И заодно напомнить туристам, какие люди жили и работали в крупных городах. Конкурс разбили на четыре этапа. Сначала собирали предложения в регионах, потом формировали лонг-лист, а затем провели голосование на великиеимена.рф. Сейчас идет последний этап проекта. До 30 ноября можно ознакомиться с коротким списком имен-лидеров и отдать свой голос. Результаты этого неофициального референдума станут основанием для обращения с ходатайством о присвоении аэропорту имени соотечественника. То есть, допустим, Шереметьево останется Шереметьевом. Только - имени... Пушкина, Туполева, Рокоссовского или Менделеева. Волонтеры проекта в Домодедово и Шереметьево наперебой рассказывают туристам, что присвоение аэропорту имени великого человека - мировая традиция. "Впервые по такому принципу воздушный порт назвали в 1947 в Нью-Йорке, - говорится в материалах оргкомитета. - В честь бывшего мэра Фиорелло Ла Гуардия". Впрочем, еще в двадцатые годы именем Льва Троцкого назвали аэродром на Ходынском поле. Потом, когда партия сказала "не надо", ему присвоили имя Михаила Фрунзе. Идеология - переменчивая штука. "На мой взгляд, аэропорты должны носить имена людей, связанных с авиацией, - сказала "РГ" исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова. - Я недавно летела в Сочи и приняла участие в голосовании. Выбрала имя Андрея Туполева, ведь он - легенда для нашего самолетостроения".

Какие аэропорты мира носят имена известных людей

И.о. председателя ОП Москвы Маргарита Русецкая в беседе с "РГ" отметила, что рейтинг-фаворитами для Внуково стали как раз имена ученых, вся жизнь которых была связана именно с небом. "В шорт-лист вошли Сергей Королев, Андрей Туполев, Константин Циолковский, - сказала она. - Это люди вывели авиацию на мировой уровень". О том же говорит внучка Сергея Королева - Мария, ее письмо вчера поступило в "РГ". "Наша российская космическая авиация родилась именно благодаря Сергея Павловичу, - напомнила она. - Так что назвать Внуково именем дедушки было бы справедливо!".

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Аэропорт Внуково Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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