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22.11.2018 05:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Двух дебоширов сняли с рейса Хабаровск - Санья

Текст: Юлия Гарднер

Двух человек сняли с авиарейса Хабаровск - Санья (КНР). Пассажиры - мужчина и женщина - в состоянии алкогольного опьянения матерились и нарушали общественный порядок.

Фото: depositphotos.com
Авиадебошира из Нижнего Новгорода сняли с рейса в Анталию

- Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Хабаровска привлечены к административной ответственности двое жителей города Комсомольска-на-Амуре, доставленные в дежурную часть с борта воздушного судна, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Наказание по статье 20.21 КоАП РФ, по которой привлекли дебоширов, предполагает штраф до 1500 рублей или арест до 15 суток.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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