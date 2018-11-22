Двух дебоширов сняли с рейса Хабаровск - Санья

Двух человек сняли с авиарейса Хабаровск - Санья (КНР). Пассажиры - мужчина и женщина - в состоянии алкогольного опьянения матерились и нарушали общественный порядок.

- Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Хабаровска привлечены к административной ответственности двое жителей города Комсомольска-на-Амуре, доставленные в дежурную часть с борта воздушного судна, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Наказание по статье 20.21 КоАП РФ, по которой привлекли дебоширов, предполагает штраф до 1500 рублей или арест до 15 суток.