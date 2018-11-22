Больше 60 лет она живет на Курилах. За это время Ирина Шрамкова повидала многое: беды и разруху, которые принесло цунами, и возрождение островов.

Ирина Шрамкова: Если бы можно было жизнь прожить еще раз, я бы снова выбрала Курилы. Фото: Сергей Красноухов

Депортированное детство

В ноябре 1952 года цунами обрушилось на Парамушир. Многометровые волны уничтожили большую часть Северо-Курильска. Погибло больше двух тысяч человек.

- Когда в апреле 1953 года наш первый комсомольский отряд приехал туда, картина была страшная. Десятки людей лежали непогребенными. Все было разрушено, - вспоминает Ирина Николаевна Шрамкова.

Добровольцы жили в тесных и дымных землянках, работали от зари до зари. Откапывали тела несчастных из-под снега и хоронили в братских могилах. Осенью отряд сменил землянки на освободившиеся военные казармы, после этого жить стало намного легче.

Биография комсомолки Шрамковой подтверждает правоту выражения "характер человека - это его судьба".

Ей было десять лет, когда началась Великая Отечественная война. Тогда их семья жила в Астрахани.

- Мама была немкой по национальности, ее предки приехали в Россию еще в царские времена. Но пятая графа стала поводом для нашей депортации, - вздыхает Ирина Николаевна.

Она помнит пароход с черной дымящей трубой, который увозил растерянную семью в неизвестность.

В итоге они оказались в Восточном Казахстане. Ирина, ее бабушка, мама и младшая сестренка должны были отмечаться каждую неделю в спецкомендатуре и спрашивать разрешение на любое передвижение за пределами городка.

Когда девочке было 16, умерла мама. Перед смертью она взяла с Иры слово, что младшая сестренка не окажется в детском доме. Им пришлось отправиться на Дальний Восток к отцу, у которого давно была другая семья.

До приморской станции Шмаковка общий вагон шел десять дней. Чумазые, голодные, сестры смиренно ждали в зале ожидания вокзала, когда за ними приедет отец.

- Мы его не знали. Мне было три года, когда он ушел от нас, а сестренка тогда только родилась, - говорит Ирина Николаевна.

С отцом она так и не сблизилась, у них было мало общего. В 19 лет выпускница школы бухгалтеров решила искать счастье на Сахалине, откуда добровольцем отправилась в Северо-Курильск.

По веревке в циклон

- Я три десятилетия прожила на Парамушире! Это были самые счастливые годы моей жизни. Вышла замуж, родила двоих сыновей. Дружней и отзывчивей народа, чем курильчане, не видела! - восклицает Ирина Николаевна, которая трудилась главным бухгалтером рыбоперерабатывающего комбината.

У островитян есть правило: в любую непогоду ты обязан открыть дверь любому, кто постучит. А метели и циклоны на Парамушире такие, что люди протягивают от дома к дому веревки и передвигаются, держась за них. Иначе не дойти.

Биография комсомолки Шрамковой подтверждает правоту выражения "характер человека - это его судьба"

Ее младшая сестра жизнь прожила в Крыму и не знала по именам большинство соседей по подъезду. На островах подобное просто немыслимо.

В характере Ирины Шрамковой две главных составляющих - честность и принципиальность. Много лет она возглавляла местный комитет народного контроля. Как-то раз пошли жалобы на работу районной больницы.

- Провели проверку, нашли много недочетов. Возник конфликт с секретарем райкома партии. Можно было поступиться принципами, но это не в моих правилах, - улыбается Ирина Николаевна.

Конфликт завершился так: руководителя отправили на материк, а народный контролер Шрамкова переехала на остров Итуруп.

Больше 30 лет она живет в селе Рейдово. До пенсии работала бухгалтером в рыбацком колхозе. Ей не раз предлагали перебраться на Большую землю. Она об этом и слышать не хочет, возмущенно рассуждает:

- Если мы все уедем, кто тогда здесь останется?

Чуть помолчав, добавляет:

- Я - часть России.

Гоголь под лупой

Когда тебе 87 лет, когда умерли муж и один из сыновей - жить непросто. Но передо мной сидит элегантная дама в модном брючном костюме. Прическа, безукоризненный макияж. Туфли на каблуке.

- Я женщина, и неважно сколько мне лет. Спина должна быть прямая, и лучше я забуду валидол, нежели губную помаду.

У нее достойная пенсия - больше 40 тысяч рублей в месяц. На жизнь хватает. Ирина Шрамкова выписывает много периодики, без чтения не может представить своей жизни. Подводит зрение, но врачи обещали помочь.

- Зимой полечу в Южно-Сахалинск на операцию, буду с катарактой расставаться, - вздыхает она.

А пока приспособилась читать при помощи лупы. Недавно перелистала повесть Николая Васильевича Гоголя "Страшная месть" - одноименный сериал заставил взять книгу в руки. Женщине с острова Итуруп было интересно понять, какие вольности позволил себе режиссер с классическим произведением.

Сын, живущий в Подмосковье, устал звать ее к себе в "в зону комфорта".

- Сегодня на Курилах прекрасная жизнь! Большую часть дорог заасфальтировали, самолеты регулярно летают. Есть все, что нужно! Что мне делать в том Подмосковье? - говорит она.

Любимое место Шрамковой на Итурупе - берег океана, до которого от дома пара сотен метров. Когда позволяет погода, она всегда приходит к седым волнам.

- Душе здесь хорошо. Если бы можно было жизнь прожить еще раз, я бы снова выбрала Курилы, - на прощанье заметила Ирина Николаевна.

Справка

В Сахалинской области более 160 тысяч пенсионеров. Власти региона предлагают пожилым людям целый пакет мер социальной поддержки. Тем, кто прожил и проработал в островном регионе более 40 лет, положена прибавка к пенсии - пять тысяч рублей в квартал. Из областной казны производится доплата всем старикам, у кого доход ниже прожиточного минимума.

Взрослым островитянам один раз в два года компенсируют затраты на проезд к месту отдыха на материк, предоставляют путевки на санаторно-курортное лечение. Также они имеют право на бесплатное зубопротезирование и льготный проезд в общественном транспорте.

Обладатели почетного звания "Ветеран труда Сахалинской области" получают ежемесячную доплату к пенсии - 1360 рублей.

Прямая речь

Татьяна Белоусова, председатель Собрания Курильского городского округа:

- Ирина Николаевна Шрамкова - уважаемый на Итурупе человек. Неравнодушный, кристально честный. На любых выборах она - бессменный наблюдатель на своем избирательном участке. Каждый знает - там, где присутствует Ирина Николаевна, все будет по закону, по-другому не получится.