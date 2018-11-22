Бурю негодования в прессе и соцсетях вызвали появившиеся недавно сообщения о существовании так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя (Приморье). Выяснилось, что там содержатся морские млекопитающие, в том числе запрещенные к отлову детеныши.

Общественники и экологи заподозрили, что животные предназначены для продажи за границу. Тем временем следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту незаконной добычи 12 косаток и 90 белух. Первые выловлены возле Шантарских островов, где обитает всего около трехсот особей, возможно, и того меньше. По данным кандидата биологических наук, преподавателя МГУ Ольги Филатовой, на китайском рынке цена косатки - от 5 до 15 миллионов долларов, а стоимость белух колеблется от 70 до 120 тысяч.

Случаев, когда добывают животных, в том числе и краснокнижных, чтобы продать их за рубежом, на Дальнем Востоке немало (хоть за последние восемь лет и наблюдается некоторый спад). Как раз ситуация с белухами и косатками - если и не исключение из правил, то довольно редко обнаруживаемое явление. Гораздо чаще в Приморье становятся известными факты браконьерской охоты на амурского тигра и леопарда, добычи дальневосточных лягушек, квакш, жаб, змей, мягкотелых черепах и даже медуз, которые в соседнем Китае идут в пищу. В Магаданской области, Камчатском крае и на Чукотке незаконно ловят соколов-кречетов, в Якутии - соколов-балабанов. В Приморском и Хабаровском краях нелегально охотятся на кабаргу и гималайского медведя. Животных или их дериваты вывозят в страны АТР и не только. Например, кречетов очень ценят богатые арабы. В основе незаконной добычи - возможность наживы.

Не далее как в середине ноября специалисты филиала "Большехехцирский" ФГБУ "Заповедное Приамурье" в Хабаровском крае заметили активизацию браконьеров-охотников на соболей. Да, промысел этих зверей не запрещен, но не на заповедной же территории. На пушных аукционах шкурка амурского соболя оценивается в 200 долларов.

- Матерые браконьеры начинают ловить соболя по "чернотропу", то есть ставят капканы до того как выпадет снег. Идут по GPS-навигатору, у них пишется трек. Но первая пороша показывает, кто где наследил. Наши инспекторы эту возможность не теряют, стараются оперативно отработать, - говорит руководитель Большехехцирского филиала "Заповедного Приамурья" Константин Шайдуров.

В прошлом году на Камчатке у группы браконьеров изъяли редкого кречета светлого окраса, который на черном рынке стоит больше 200 тысяч долларов.

- Средняя цена такого сокола около 60-70 тысяч долларов. В Саудовскую Аравию хорошую птицу могут продать за 250 тысяч. Все зависит от ее окраса, размера и характера, - рассказывал в интервью ТАСС гендиректор Центра спасения редких видов птиц Андрей Горовенко.

По официальным данным, в год на Камчатке ловят до 60 кречетов. Однако ученые считают, что объемы незаконной добычи могут быть в десять раз больше

А летом этого года суд на Камчатке вынес приговор в отношении 49-летнего жителя Севастополя Алана Козырева, которого признали виновным в организации преступной группы для добычи краснокнижных соколов-кречетов для продажи их в страны Ближнего Востока. Преступники отловили 63 птицы и держали их в неволе.

По официальным данным, в год с полуострова вывозят 20-60 кречетов, которые занесены в Красную книгу. Однако ученые считают, что в действительности ловят как минимум вдвое больше. Заслуженный эколог РФ, один из составителей "Красной книги Камчатки" Евгений Лобков утверждает, что на Камчатке и Чукотке браконьерским способом ежегодно добывают до 600 кречетов. К слову, во время транспортировки от передозировки транквилизаторами выживает меньше десяти процентов отловленных браконьерами кречетов.

В сентябре 2018 года в Приморье поводом для возбуждения уголовного дела стала шкура амурского тигра. Ее цена на черном рынке может доходить до миллиона рублей.

- Шкура краснокнижного животного была изъята сотрудниками полиции в Артеме из такси, - приводит факты директор департамента охотничьего надзора Дмитрий Панкратов.

Задержанные - жительница Артема и житель Владивостока - находятся под подпиской о невыезде. Экспертиза установила, что данная шкура принадлежит взрослому самцу амурского тигра старше трех лет.

Также в начале осени богатый "урожай" ждал специалистов Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю в Лесозаводске. У двух мужчин (один из которых - иностранный гражданин) силовики нашли части скелетов особей амурского тигра, лапы и внутренние органы медведя, килограммы сушеного трепанга, заспиртованные корни женьшеня, около пяти килограммов необработанного янтаря, восемь занесенных в Красную книгу РФ живых дальневосточных черепах.

Иностранец заявил, что дериваты он покупал у неизвестных ему лиц исключительно для личного потребления. А земляк - что все это ему оставил на хранение хороший знакомый. Проводятся проверки, после окончания которых вполне реально возбуждение уголовных дел.

Летом этого года ФСБ РФ предложила признать стратегически важным ресурсом все популяции бурого и гималайского медведей в связи с их высокой востребованностью на нелегальных зарубежных рынках. Больше всего браконьерских убийств приходится на Дальний Восток в связи с нахождением рядом черного рынка сбыта в КНР, в ресторанах которой цена жареной лапы медведя достигает тысячи долларов, а желчи в аптеках - 200.

Мнение

Ольга Жеребкина, старший специалист по правовым вопросам Амурского филиала WWF России:

- Раньше к уголовной ответственности привлекали лишь браконьеров. А люди, хранившие, перевозившие и пересылавшие дериваты краснокнижных животных, оставались безнаказанными. В 2013 году российское природоохранное законодательство претерпело серьезные изменения, ввели новые составы правонарушений и ужесточили наказание за браконьерство. Судебная практика показала необходимость данной нормы. Только в первый год ее действия вынесли 33 обвинительных приговора, из них три в Приморье. К уголовной ответственности удалось привлечь не только за добычу, но и за хранение и сбыт частей ценных животных. Пробелы законодательства являются фактором риска для животного мира. Разрешение на добычу в научно-исследовательских и образовательных целях должно быть мотивировано и обосновано. Однако анализ правовых норм указывает на обратное. При выдаче подобных разрешений не требуют документов, обосновывающих необходимость отлова зверей. Более того, предоставление информации о том, для реализации каких научных программ необходимо изъятие животных из среды обитания, законом не предусмотрено. Все это приводит к "научному" браконьерству.

Кстати

По данным организации "Экологическая вахта Сахалина", на днях в Шанхае открылся океанский парк, "гвоздем" программы которого являются четыре косатки. Специалисты отмечают, что это могут быть только российские животные, причем подростки, и относятся они, скорее всего, к малочисленной плотоядной популяции, в апреле этого года внесенной в Красную книгу Камчатского края.