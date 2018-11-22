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22.11.2018 15:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Сахалине дачников начали выселять хозяева горнолыжной базы

Владельцы горнолыжного курорта "Горный воздух" на Сахалине приступили к сносу дач в поселке, который расположен по соседству. Людям дали пять суток на выселение при том, что для некоторых эти дома являются единственным жильем.

Как сообщает телеканал ОТР, остатки нескольких уничтоженных зданий уже вывезены бульдозерами. На текущий момент неразрушенными остались всего 7 обитаемых домов.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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Свои действия бизнесмены объясняют решением суда, согласно которому 44 дачных участка признаны незаконно занятыми, и строения на этой территории подлежат сносу. По словам юриста СТК "Горный воздух" Евгения Глазова, эта земля является собственностью области и передана в пользование "Горному воздуху". "Права пользования либо собственности конкретных дачников на земельные участки - нет", - сказал он.

Дачники, в свою очередь, утверждают, что поселок был образован в 1956 году, когда земля правительству была не нужна. А судебные разбирательства начались после того, как база, построенная в 2016 году, начала расширяться.

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