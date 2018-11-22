На очередном заседании Законодательного собрания Приморья депутаты внесли поправки в закон о социальной поддержке граждан, разработанные краевым департаментом труда и соцразвития.

Новые меры поддержки вошли в государственную программу "Соцподдержка населения Приморского края" на 2013-2020 годы, ими смогут воспользоваться многодетные семьи, льготники, молодые учителя и врачи. По словам вице-губернатора Павла Серебрякова, в бюджете на 2019 год на это предусмотрено более 800 миллионов рублей.

- Краевые льготники будут получать компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг: 535 рублей - в домах с печным отоплением и 1535 - с центральным. Помимо этого, предусмотрена 100-процентная компенсация стоимости проезда на транспорте общего пользования лицам, страдающим почечной недостаточностью и нуждающимся в гемодиализе, и сопровождающим инвалидов 1 группы в возрасте до 18 лет, - пояснил Павел Серебряков.

Среди других нововведений - полная компенсация расходов по оплате взноса на капитальный ремонт для тружеников тыла. Предположительно, эту меру соцподдержки получат 470 человек. Для них, а также для ветеранов труда и граждан, пострадавших от политических репрессий, вводится 50-процентная компенсация затрат на оплату жилого помещения. Льготы смогут получить 18,3 тысячи жителей края.

Сельским медикам с будущего года начнут полностью компенсировать расходы на жилье, отопление, электроэнергию. Новый закон предусматривает меры социальной поддержки и для городских бюджетников - врачей, медицинских и педагогических работников. Планируется, что получателями ежемесячной выплаты станут более 14,7 тысячи таких специалистов.

Отдельный закон касается поддержки многодетных.

- Для улучшения материального положения семей с тремя и более детьми, имеющих доход меньше величины двукратного прожиточного минимума, разработаны новые механизмы поддержки. Это увеличение размера компенсации расходов на коммунальные услуги до 50 процентов (ранее было 30) и полное освобождение от взносов на капитальный ремонт. Кроме того, сохранены и все ранее существующие меры поддержки: компенсация проезда, трат на покупку лекарств, посещение музеев, кинотеатров, цирков - до 2,5 тысячи рублей в год на каждого ребенка, а также компенсация расходов на покупку школьной и спортивной формы, обуви - до пяти тысяч рублей в год на каждого ребенка, - уточнил вице-губернатор.

Поддержку получат молодые доктора, отправившиеся работать в больницы и поликлиники Приморского края. Так, врачам-специалистам после получения диплома в течение пяти лет непрерывной работы по специальности ежемесячно будут выплачивать дополнительно к зарплате десять тысяч рублей. Для северных территорий края прибавка составит 20 тысяч. Помимо этого, они смогут получить "подъемные". Тем, кто устроился на работу во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке, положено около 575 тысяч руб­лей. В остальных районах края, кроме северных, - около 700 тысяч. Самые значительные выплаты - более 804 тысяч рублей - предусмотрены для тех, кто поедет работать в отдаленные уголки - в Дальнегорск, Кавалеровский, Красноармейский, Лазовский, Ольгинский, Пожарский и Тернейский районы. Для фельдшеров, которые будут трудиться в ФАПах и на "скорой помощи", установлена денежная выплата в размере 344 тысяч рублей, для медсестер поликлиник, участковых больниц и амбулаторий - около 230 тысяч.

Между тем

Еще один закон, принятый на вне­очередном заседании парламента, предполагает выдачу бесплатной земли под строительство ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. До этого момента участок можно было использовать только под дачу или личное подсобное хозяйство. Земля будет предоставляться гражданам по месту постоянного проживания, срок которого должен составлять не менее двух лет на дату обращения. Максимальный размер наделов составит 1000 квадратных метров. Сегодня в Приморье проживает 880 участников Великой Отечественной войны и 4520 тружеников тыла. Из них более 1,5 тысячи - во Владивостоке.