Через несколько дней в Якутске стартует зажигательный фестиваль "Зима начинается с Якутии". Агентство "ТурСтат" поставило это событие на четвертое место среди лучших зимних праздников, проводимых в регионах России. Однако, хотя якутское мероприятие позиционируется как значимое явление событийного туризма, наплыва туристов здесь не ожидают.

Атмосфера праздника хорошо укладывается в телевизионную картинку, но ехать в холодный край, чтобы увидеть все воочию, решаются немногие. Фото: Сергей Саркисов

В этом году праздник пройдет в шестой раз. По оценкам местных властей, с каждым годом он становится все более привлекательным для желающих познакомиться с северной экзотикой. Памятуя о том, что в Якутске гостиничному бизнесу еще есть куда развиваться, корреспондент "РГ" поинтересовался у директора фестиваля Александра Григорьева, хватит ли в городе номеров для растущего турпотока?

- Не так уж много туристов ожидается, чтобы можно было говорить о дефиците мест, - ответил Александр Васильевич.

По словам администратора фестиваля Дайаны Семеновой, даже приблизительное их число назвать пока невозможно, поскольку это мероприятие всероссийского масштаба, и организацией туров занимаются московские агентства.

- Да и основной упор делается на приезд официальных делегаций, - отметила она.

При всероссийских масштабах особенность якутского фестиваля в том, что он двуслойный, но при этом ни один слой не предназначен для привлечения массового туриста из-за пределов республики. Яркие костюмы главных персонажей, красочные действия, спортивные состязания, экзотика и вообще праздничная атмосфера привлекают на площади и в залы, где все это происходит, горожан и жителей соседних улусов. Но человеку, живущему не в Якутии и знающему, что декабрь в этих краях - уже далеко не лето, хватает яркой телевизионной картинки. Это как футбол, который подавляющему большинству зрителей удобнее смотреть по телевизору, нежели с трибуны стадиона.

Что же касается второго слоя, он и вовсе рассчитан на профессионалов. В рамках фестиваля проводятся семинары и научно-практические конференции, на которые в Якутск съезжаются многочисленные официальные делегации. Они и являют собой основную массу гостей города в праздничные дни. Правда, в отличие от туристов, приглашенные оставляют здесь мало денег. В лучшем случае тратят командировочные, в худшем - для бюджета принимающей стороны живут за ее счет.

Недавно новый мэр Сардана Авксентьева, изучив составленный предшественниками бюджет фестиваля, распорядилась исключить из него статью о выделении 800 тысяч рублей на обслуживание известного московского модельера.

В рамках фестиваля проводятся семинары и научно-практические конференции, на которые в Якутск съезжаются многочисленные официальные делегации. Правда, они оставляют здесь мало денег

- Я не думаю, что это прямо связано с целями и задачами данного фестиваля. Если нам нужны показы моделей меховых изделий - пожалуйста, привлекайте местных производителей. Но с подобными излишествами нужно заканчивать, - заявила градоначальница.

Статью из сметы исключили. Чтобы компенсировать казне подобные траты на приглашение одного (!) человека, настоящих туристов на праздник в Якутск надо возить чартерами. Но, по словам Дайаны Семеновой, в прошлом году их побывало здесь всего 270 человек.

"Зима начинается с Якутии", наверное, имеет шансы когда-нибудь стать явлением событийного туризма. Но пока это скорее имиджевый проект. То же самое касается и великолепного летнего праздника Ысыах, который проводится в июне неподалеку от Якутска. К сожалению, и там преобладают приглашенные участники приуроченных к событию семинаров и конференций. А настоящий турист, особенно иностранный, настолько редок, что в прошлом году, перечисляя многочисленные делегации, пресс-служба администрации города особо выделила: "Также на Ысыах Туймаады приедут туристы Бьарнасон Йоханнес Видар, Свейнссон Хаукур Торгейр (Исландия)". При этом Сахастат исландских туристов в 2017-м в Якутии не зафиксировал. Либо не до­ехали, либо на поверку тоже оказались делегатами праздника.

Пока развивать событийный туризм в Якутске сложно, потому что город не оснащен сопутствующей инфраструктурой. Мало кому интересно ехать за тридевять земель только ради того, чтобы побывать на празднике, пусть и весьма необычном. А что вокруг него? На осмотр городских достопримечательностей хватит часа. В пределах досягаемости есть Ленские Столбы и "Царство вечной мерзлоты", очень экзотичное, но больше 15 минут там не высидишь.

Можно было бы забраться куда-нибудь подальше. Но, как отмечает специалист по экстремальному туризму Герман Арбугаев, даже самые бесшабашные экстремалы предпочитают ездить с комфортом. Однако в Якутии, где не хватает самолетов и скоростных теплоходов, а наземные пути представлены бездорожьем, это пока немыслимо. Массив объектов, где гость с радостью захотел бы оставить деньги, нужен рядом с Якутском.

Пять лет назад в 30 километрах от города начали строить туристско-рекреационный кластер "Северная мозаика". Это как раз такой объект круглогодичного действия, где подуставший от праздника турист мог бы посидеть в уютном кафе на лоне прекрасной природы, покататься на горных лыжах, если зима, или побродить среди вершин сосен по навесным дорожкам веревочного парка, если лето. Но включенная в федеральную программу развития туризма стройка, на инфраструктуру которой уже потратили более 360 миллионов руб­лей из бюджетов разного уровня, заглохла.

Частные инвесторы, которые должны были создать туристическое великолепие, потеряли к ней интерес, боясь, что не смогут "отбить" вложенные средства. И, похоже, никто не знает, что с этим делать. Чтобы спасти ситуацию, замминистра предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Гаргач предложила включить "Северную мозаику" в состав ТОР "Кангалассы". Будет любопытно, если территория опережающего развития пополнится долгостроем.

Кстати



Недавно Сахастат издал пресс-выпуск, посвященный туризму в Якутии. Статистика зафиксировала, что число иностранных туристов, посетивших республику в 2017 году, увеличилось по сравнению с 2016-м в семь раз. В абсолютных цифрах число интуристов достигло 702 человек.