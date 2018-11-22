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22.11.2018 06:04
Проект: В регионах

В Приморском крае заработала программа "Доступная ипотека"

Текст: Елена Подоляк (Приморский край)
Российская газета - Неделя - Дальний Восток №7726 (263)
Первые 18 ипотечных кредитов со сниженной ставкой получили врачи и учителя Приморья. Договоры на приобретение квартир по новой программе оформили жители Владивостока, Уссурийска, Находки, Спасска-Дальнего, Большого Камня, а также поселка Новый Надеждинского района.
Первые сертификаты на получение "Доступной ипотеки" торжественно вручили в Приморье в начале октября. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края Первые сертификаты на получение "Доступной ипотеки" торжественно вручили в Приморье в начале октября. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края
Первые сертификаты на получение "Доступной ипотеки" торжественно вручили в Приморье в начале октября. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

По информации корпорации развития жилищного строительства Приморского края, которая вместе с администрацией региона разработала и реализовывает программу, в наибольшей степени "Доступная ипотека" востребована пока во Владивостоке и Уссурийске. Но специалисты рассчитывают, что и жители других территорий начнут активнее подавать заявки. Например, хорошие условия предлагают сейчас застройщики в Арсеньеве - там по программе можно приобрести квартиру не только в строящемся доме, но и в сданном. Есть неплохие предложения в других муниципалитетах.

Корпорация уже получила 100 заявок на вступление в программу "Доступная ипотека". Большинство из потенциальных участников проекта - врачи, которые подали 40 заявлений, и учителя - 30. Также заявки поступили от работников учреждений культуры и других бюджетных организаций.

К слову, с 2019 года список категорий граждан, которые могут вступить в программу, будет расширен.

Программа "Доступная ипотека" разработана корпорацией развития жилищного строительства Приморского края по поручению руководства региона для того, чтобы обеспечить жильем работников бюджетной сферы и привлечь в муниципалитеты новые кадры.

- Базовая ставка по ипотеке зависит от суммы займа. Так, при кредите до трех миллионов рублей, при условии приобретения квартиры во Владивостоке, она снижается на три пункта, до четырех миллионов - на два пункта, до пяти - на один пункт. Минимальная ставка по льготной ипотечной программе с учетом субсидирования составляет 5,5 процента годовых при условии, что приобретаемая квартира находится на этапе строительства, и шести процентов - если жилье куплено на вторичном рынке, - рассказал генеральный директор корпорации Роман Чернявский.

Справка

Изначально в программе участвовало всего пять строительных компаний, так что у покупателей возникали сложности с выбором. Сейчас число застройщиков, пожелавших участвовать в программе, растет. Все они выполняют установленные корпорацией требования. Так, во Владивостоке цена квадратного метра не должна превышать 60 тысяч рублей, в Уссурийске, Артеме, Находке - 55, других городах и районах края - 50 тысяч рублей.

До конца этого года планируется выдать 120 льготных кредитов, в следующем году - 400.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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