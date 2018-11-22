Пропавшие при кораблекрушении на Камчатке не смогли выбраться с судна

Капитан, вахтенный помощник и механик сухогруза "Анатолий Крашенинников", потерпевшего крушение на Камчатке, не смогли выбраться с судна.

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Дарья Немцева, к такому выводу следователи пришли, допросив очевидцев.

Напомним, "Анатолий Крашенинников" затонул в Охотском море 9 ноября. Спасти удалось десять человек.

По факту ЧП расследуется уголовное дело. Следователи рассматривают три версии катастрофы: нарушение правил судовождения и загрузки судна, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия.