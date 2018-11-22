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22.11.2018 22:17
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Град мячей на "Ерофее"

В Хабаровске прошел центральный матч Суперлиги
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск №7727 (264)
В чемпионате России по хоккею с мячом среди клубов Суперлиги были сыграны очередные матчи.

В центральной встрече тура действующий чемпион страны - хабаровский "СКА-Нефтяник" на льду Дворца спорта "Ерофей" встречался с казанским "Динамо", которое отлично начало сезон и закрепилось в группе лидеров.

Фото: РИА Новости
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Как ни старались казанцы, но оказать достойное сопротивление лучшему клубу нашей страны они не смогли, уступив со счетом 1:11.

Отметим, что свой очередной мяч на бомбардирский счет записал самый результативный игрок нашей Суперлиги - шведский легионер "СКА-Нефтяника" Эрик Петтерссон. Для "Динамо" это поражение стало первым в сезоне, а вот хабаровчане смогли обойти казанцев в турнирной таблице.

Тем временем в Москве состоялась встреча министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова с руководством Федерации хоккея с мячом России.

В ходе совещания с президентом FIB и ФХМР Борисом Скрынником и исполнительным директором Федерации Сергеем Мяусом обсуждались ключевые вопросы поддержки и развития нашего национального вида спорта. Среди них - обеспечение жизнедеятельности национальных сборных команд России, а также подготовка к участию в XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске.

Фото: Олег Тихонов
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Отдельного внимания удостоилась тема детско-юношеского хоккея с мячом: по обращению директоров ДЮСШ руководство ФХМР инициировало изменение начального возраста спортивной подготовки с 9 на 8 лет, а также выразила обеспокоенность ситуацией, сложившейся в ряде регионов.

В частности, в Ульяновской и Кемеровской областях с января 2019 года может измениться статус у школ олимпийского резерва, которые планировалось приравнять к ДЮСШ, несмотря на выполнение всех критериев соответствия прежнему статусу. Как заверил Павел Колобков, оба вопроса будут проработаны специалистами Министерства спорта РФ.

Заключительным вопросом обсуждения стало планируемое подписание соглашения о сотрудничестве Федерации хоккея с мячом России и Союза конькобежцев России, которое позволит придать новый импульс развитию этих зимних видов спорта.

Спорт Хоккей Хоккей с мячом Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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