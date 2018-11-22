ООО "Транснефть-Восток" меняет жизнь городов и поселков, рядом с которыми пролегла трасса нового нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан.

Вот уже более двенадцати лет строительные работы на одном из самых длинных в мире нефтепроводов не прекращаются ни на день. Вторая очередь ВСТО, ответвление на Китай, расширение трубопроводной системы - новые НПС, резервуары, ЛЭП. Появляются новые рабочие места, на которые, согласно корпоративной политике, компания приглашает в первую очередь местных жителей. Увеличиваются налоговые поступления в местные и региональные бюджеты.

И, конечно, реальные перемены приносит активная социальная политика, которой "Транснефть-Восток" придерживается повсюду, где расположены ее объекты - в Иркутской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), Красноярском крае. А суммы поддержки исчисляются уже сотнями миллионов рублей.

Здоровье - главная ценность

В числе крупнейших благотворительных проектов ООО "Транснефть-Восток" - помощь больницам. В 2014 году компания профинансировала ремонт травматологического центра на базе Братской детской городской больницы, затем выделила ему средства на покупку дорогостоящего оборудования - аппаратов для наркоза и переливания крови. В текущем году компания направила почти 160 миллионов рублей на ремонт здания поликлиники при той же Братской ДГБ. Он завершился даже на месяц раньше срока, и в ноябре обновленное здание распахнуло двери.

- Реализация этого проекта получила высокую оценку региональной власти и Минздрава РФ. Благоустройство и озеленение, внедрение принципов бережливого производства, комфортные кабинеты, бытовые помещения - все это создает прекрасные, соответствующие всем современным требованиям условия и для юных пациентов, и для персонала, не только позволяет привлекать в город специалистов, но и открывает новые возможности для системы здравоохранения Приангарья. Появилась возможность обучать ординаторов, обмениваться опытом с коллегами, повышать кадровый потенциал, - подчеркивает министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко. - Мы гордимся тем, что в нашем регионе сосредоточены такие партнеры - экономически развитые, социально ориентированные. Сотрудничество с ними помогает выполнять глобальную задачу, поставленную президентом страны, объявившим с 2018 года Десятилетие детства.

Тем временем ориентированное в сторону медицины направление благотворительной деятельности продолжает развиваться. Руководство ПАО "Транснефть" приняло решение оказать благотворительную поддержку Тайшетской районной больнице - единственному в районе медучреждению, где местные жители могут получить высококвалифицированную, в том числе специализированную, врачебную помощь. Предприятие планирует выделить больнице 20 миллионов рублей на покупку мебели и оборудования. Сейчас ведется работа по заключению договора.

Еще на миллион рублей "Транснефть-Восток" приобретет оборудование для детской поликлиники, входящей в структуру Нижнеудинской ЦРБ.

Классные классы

Маршрут ВСТО пролегает по удаленным районам, его инфраструктурные объекты строятся чаще всего в небольших городах и поселках. Центр жизни здесь - школы, как правило, не новые, порой лишенные современного оснащения, часто не оснащенные новыми учебными материалами, из-за чего педагогам приходится объяснять свой предмет буквально на пальцах. Именно поэтому в 2017 году ПАО "Транснефть" и его дочерние структуры запустили трехлетнюю программу развития школьного образования. Благодаря этой инициативе в регионах присутствия ООО "Транснефть-Восток" - в 23 школах Иркутской и Амурской областей, Красноярского края и Республики Саха уже открылись классы точных наук. В кабинетах физики, химии, математики появились интерактивное оборудование, наглядные пособия, приборы для практического изучения предметов.

- На дворе XXI век - учить и воспитывать детей нужно в соответствии с требованиями времени. Поэтому мы поставили перед собой задачу - обеспечить подшефные школы всем необходимым в соответствии с нормативами Министерства образования РФ. Чтобы ребята могли осваивать точные науки не только по учебникам, но и на практике: ставить опыты, проводить лабораторные работы. Это помогает лучше понять предмет, да и вообще - так интереснее. А значит, гораздо выше шанс, что школьники, заинтересовавшись, захотят получить инженерную специальность и в будущем придут работать в нашу компанию, - поясняет генеральный директор ООО "Транснефть-Восток" Александр Пузиков.

В Якутии, например, современные классы физики, химии, математики уже работают в Олекминской школе № 1, Нерюнгринской гимназии № 1, в школах Алдана и Ленска. В следующем году обновленные классы точных наук откроются еще в семи учебных заведениях республики.

Общая сумма средств, предусмотренных на реализацию программы в Саха, превышает 76 миллионов рублей. Ведь просто купить оборудование - лишь полдела. Прежде, чем установить новые парты и развесить наглядные пособия, нужно привести здания в порядок. Строительные бригады красят стены и потолки, а там, где необходимо, делается и капитальный ремонт: рабочие перестилают полы, меняют двери и окна.

Подобные современные классы точных наук при участии предприятия открылись и в других регионах: в поселке Ангарском (Красноярский край), в Тайшете (Иркутская область), в Сковородино (Амурская область).

В будущем году при поддержке ООО "Транснефть-Восток" новыми кабинетами оснастят школы Нижнеудинска, Вихоревки, Ангарска, поселков Речушка и Янталь. Откроются классы в школе Тынды.

Недавно компания приступила к реализации еще одной благотворительной программы- созданию специальных кабинетов робототехники. В Иркутской области в этот проект включены школы Железногорска-Илимского, Братска, Киренска, Вихоревки, поселка Янталь. В Якутии современным оборудованием будут оснащены школы Алдана и Нерюнгри. Один комплект обходится почти в миллион рублей. Но в "Транснефть-Восток" уверены: затраты окупятся сторицей. Робототехника развивает логику, пространственное воображение, по сути - это воспитание будущих инженеров и конструкторов.

Дети - это серьезно

Отметим: забота о подрастающем поколении - один из приоритетов компании. В этом году она направила более 20 миллионов рублей на строительство детских и спортивных площадок.

- Двенадцатого октября ООО "Транснефть-Восток" торжественно передало в дар нашим юным горожанам новую многофункциональную спортивную площадку для занятий футболом и баскетболом. Специальное покрытие, защитная сетка, кольца, ворота - словом, все для любителей этих видов спорта, - рассказал замглавы Сковородинского района Юрий Заикин.

В этом году еще четыре площадки открылись в Нерюнгри, Алдане, Ленске (Республика Саха) и Братске (Иркутская область).

Нефтепроводчики не сомневаются: дворовые стадионы станут хорошим стимулом для развития массового и детского спорта в городах, где работают подразделения компании.

- Начало строительства ВСТО дало Сковородинскому району новый импульс. Особо хочу поблагодарить ООО "Транснефть-Восток" за активное участие в благотворительных акциях. У нас, например, немало семей - многодетных, малоимущих, - которым не по карману устроить настоящий новогодний праздник. "Транснефть-Восток" ежегодно помогает дарить сладкие наборы детям из таких семей, а также ребятишкам с ограниченными возможностями здоровья, детям, находящимся под опекой. Поддержала компания муниципальную администрацию и в организации торжеств к 90-летию со дня образования района, - отмечает Юрий Заикин.

В самой же компании уверены: активная социальная позиция обязательна для серьезных предприятий, планирующих работать и развиваться много лет.

- Социальная поддержка территорий, на которых работают наши подразделения - важная часть стратегического развития ООО "Транснефть-Восток". Системная благотворительная деятельность - признак того, что перед вами ответственная компания, связывающая с этими регионами и их жителями свое будущее, - подчеркивает Александр Пузиков.

Справка



В апреле 2006 года в Иркутской области недалеко от Тайшета был сварен первый стык нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан. В конце декабря 2009-го нефтепровод был торжественно запущен в работу президентом РФ Владимиром Путиным. Задача, поставленная государством компании, - обеспечить транспортировку сибирской нефти к дальневосточным портам и в Китай - выполнена. Более того, пропускная мощность системы Восточная Сибирь - Тихий океан будет увеличена до проектных 80 миллионов тонн нефти в год не к 2030 году, как планировалось изначально, а уже к 2020 году.

Общая протяженность нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан - 4740 километров. Трубопроводная система состоит из двух очередей: ВСТО-1 - от Тайшета (Иркутская область) до Сковородино (Амурская область) и ВСТО-2 - от Сковородино до нефтеналивного порта в бухте Козьмино (Приморский край).



ООО "Транснефть-Восток" осуществляет эксплуатацию первой очереди ВСТО. С 2006 года коллектив предприятия вырос до 6,5 тысячи человек.