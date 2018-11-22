В Приморье льготникам оплатят покупку оборудования для цифрового ТВ

В Приморье разрабатывают закон о компенсациях из бюджета приобретения комплекта спутникового оборудования, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

"Предполагается, что компенсацию в размере восьми тысяч рублей смогут получить одиноко проживающие пенсионеры, многодетные и малоимущие семьи. При этом оборудование должно быть приобретено в период с 15 июня 2018 года по 31 декабря 2020 года", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Татьяны Потаповой.

Про ее словам в крае около 80 населенных пунктов, где еще невозможно цифровое вещание, и для того, чтобы поймать сигнал, жителям придется покупать и устанавливать спутниковое оборудование. Как отменила Потапова, власти договорились с обслуживающими компаниями, что потом эти люди будут полностью освобождены от абонентской платы.

Также руководитель профильного ведомства рассказала об изменении планов: из-за неготовности некоторых муниципалитетов переход на цифровое телевидение и отключение аналогового вещания в регионе будет происходить постепенно, а не одномоментно, в январе 2019-го, как планировалось ранее. Аналоговое телевещание будет полностью прекращено в Приморье к середине будущего года.