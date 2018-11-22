В нынешнем году в Приморском крае по программе "Безопасные и качественные дороги" отремонтировано 87,14 километра трасс. О том, что конкретно было сделано, рассказал и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства региона Виктор Свяченовский.

52 участка трасс в Приморье приведены в порядок в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Виктор Юрьевич, о каких объектах стоит упомянуть в первую очередь?



Виктор Свяченовский: В плане было 97 участков дорог, из них 45 реконструированы или построены, 52 приведены в порядок в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения. Все работы завершены, о чем было доложено на недавнем совещании в краевом дорожном департаменте.

Среди важнейших объектов стоит отметить 14-километровый участок трассы Артем - Находка, а также отрезок от Артема до Смолянинова. Отремонтированы 19 километров дороги Владивосток - Артем вдоль Уссурийского залива, которую в народе называют горностаевской.

Во Владивостоке продолжился демонтаж трамвайных путей на улице Светланской, где формировали дорожное полотно по всей ширине улицы. Приведены в нормативное состояние улицы Коммунаров, Бестужева, 50 лет ВЛКСМ, адмирала Кузнецова, Карьерная и другие. Специалисты пристально следили за качеством работ, проверяли на этапах производства, делали замеры до укладки асфальта и после. В приемке участвовали представители заказчика - краевого предприятия "Примуправтодор" и ФКУ ДСД "Дальний Восток" (Росавтодор).

В этом году особое внимание уделялось ремонту муниципальных дорог, не так ли?



Виктор Свяченовский: В краевом бюджете было заложено порядка 700 миллионов рублей на субсидии муниципалитетам. К работам активно привлекали АО "Примавтодор", имеющее сеть филиалов по всему краю. Так, большие объемы были выполнены в Арсеньеве, Дальнереченске, Лазо и Преображении, других населенных пунктах.

Муниципалитеты сами определяли, где и что нужно сделать. Преимущественно выбирали улицы, по которым проходят маршруты пассажирского автотранспорта, проезды в жилых кварталах, дороги к предприятиям и учреждениям.

Ежегодно дороги края страдают от циклонов. Успеют ли дорожники закончить восстановительные работы до морозов?



Виктор Свяченовский: В этом году из-за ливневых дождей в августе-сентябре особенно сильно пострадали дороги в северо-восточных районах края, наибольший объем восстановительных работ выполнен на трассе Терней - Малая Кема. Сейчас там открыт проезд грузового транспорта, но отсыпка скального грунта будет продолжаться и зимой.

В ближайшее время установят временную конструкцию - тяжелый механизированный мост - через реку Соболевка, чтобы пустить легковой транспорт в село Усть-Соболевка. На остальных дорогах края восстановительные работы по ликвидации последствий паводков уже завершены.

Виктор Свяченовский: Специалисты пристально следили за качеством дорожных работ, проверяли на этапах производства, делали замеры до укладки асфальта и после. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

В крае 1600 мостов, сотни из них нуждаются в ремонте. Какие удалось привести в порядок в 2018 году и есть ли планы на 2019-й?



Виктор Свяченовский: В Приморском крае эксплуатируются 1611 мостов и путепроводов общей протяженностью 70,1 тысячи метров, включая два внеклассных (Золотой Рог и низководный Де Фриз-Седанка) и 25 деревянных. Сейчас 139 мостов в аварийном состоянии и 492 - в крайне неудовлетворительном.

Подготовлены предложения по проектированию 25 мостов, в том числе 15 на автомобильной дороге Артем - Находка - порт Восточный, трех на трассе Осиновка - Рудная Пристань, по одному на дорогах Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово, Сибирцево - Жариково - Комиссарово, Раздольное - Хасан, Михайловка - Турий Рог, Киевка - Преображение, Чернышевка - Новопокровка, Раковка - Гидроузел. Общая стоимость строительства и реконструкции мостов составит порядка 9,7 миллиарда рублей.

Администрация Приморского края подготовила обращение в Министерство транспорта РФ о финансовой поддержке восстановления мостов для обеспечения автомобильного сообщения в регионе. Отмечу, что в Приморье действует программа по приведению искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в нормативное состояние. Она рассчитана на 2019-2024 годы, в нее вошли 128 мостовых сооружений.

Есть ли предложения о строительстве новых дорог в крае?



Виктор Свяченовский: Прорабатывается возведение третьей очереди трассы Артем - Находка - Порт Восточный с 43-го по 146-й километр. В рамках создания транспортных коридоров МТК-1 и МТК-2 будут построены дороги в Артемовском, Находкинском городских округах, Шкотовском и Партизанском муниципальных районах. Проект подготовят в 2019 году, работы начнутся в 2020-м.

На территории опережающего развития "Нефтехимический" преду­смотрено строительство автомобильной дороги - подъезда к городу Находка от автомобильной трассы Артем - Находка - порт Восточный. Начало работ - 2019-2020 годы.

Краевой бюджет еще не принят, но можно ли сказать, какие дороги будут точно отремонтированы в 2019 году?



Виктор Свяченовский: Проект закона Приморского края "О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" предусматривает направление средств на ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в объеме 892,7 миллиона рублей. Во втором чтении он будет принят в декабре.

Планы на 2019-й, конечно же, есть. Подготовлен проект ремонта автомобильных дорог в Дальнереченском, Лесозаводском, Дальнегорском, Уссурийском, Находкинском, Арсеньевском городских округах, в Дальнереченском, Пожарском, Кировском, Хасанском, Лазовском, Михайловском, Анучинском, Шкотовском, Черниговском, Пограничном, Хорольском, Яковлевском, Надеждинском районах, а также ЗАТО Фокино и Партизанском муниципальном и городском округах.

Пока планируется ассигновать на это 665,3 миллиона рублей, но сумма наверняка будет увеличена.

Ключевой вопрос

В октябре было объявлено, что Министерство транспорта Российской Федерации займется разработкой программы строительства и реконструкции дорожной сети Приморского края. Чем вызвано такое внимание к инфраструктуре региона?



Виктор Свяченовский: Это поручение ведомству дал вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе совещания по социально-экономическому развитию Приморья. Он подчеркнул, что состояние дорог - один из наиболее острых вопросов в регионе. Документ уже готовят.