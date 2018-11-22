Новости

Житель Приморья угнал коня 08:42
В ГИБДД намерены приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам 08:28
Фантастический маневр Су-57 показали на видео 08:21
ВЦИОМ: Более 80 процентов россиян считают себя счастливыми 08:03
В США скончался старейший ветеран Перл-Харбора 07:45
Для депутатов перед Новым годом составят методичку по подаркам 07:30
При взрыве в камчатском порту пострадал рабочий 07:18
Срок выдачи загранпаспорта сократят 07:12
Немецкие СМИ рассказали о "борщевичном бедствии" в России 06:50
Бывший советник Авакова рассказал о пьяном Порошенко на Майдане 06:29
В Австралии начинившую клубнику иглами женщину выпустили под залог 06:15
Во Владивостоке автобус с детьми столкнулся с подпорной стеной 05:49
Самолеты-разведчики США следили за кораблями и базами РФ в Сирии 05:41
Двух дебоширов сняли с рейса Хабаровск - Санья 05:39
Госдеп США призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне 05:36
В Приморье льготникам оплатят покупку оборудования для цифрового ТВ 05:28
Не менее 74 участника мятежа в Турции осуждены пожизненно 05:10
Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за холодов в США 05:05
США призвали Европу создавать свою армию в "полном согласии" с НАТО 04:23
Минфин Британии заявил о вероятной отмене Brexit 03:58
В Туле четыре ребенка погибли во время пожара в жилом доме 03:44
США установят наблюдательные пункты на севере Сирии 03:18
Военным США разрешили стрелять на поражение на мексиканской границе 02:27
Топливный союз заявил о вероятности закрытия независимых АЗС 02:04
New York Times: Жителей Калифорнии не оповестили о начале пожара 01:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
22.11.2018 08:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Приморья угнал коня

Текст: Анна Бондаренко

Житель Приморья украл коня, чтобы добраться села Утесное в Уссурийск, расстояние между которыми около шести километров. Полицейские задержали похителя в городе, по улицам которого он ехал верхом, сообщает пресс-служба УМВД о Приморскому краю.

В Иркутской области украли табун лошадей

Животное, конь буденновской породы, был похищен из сарая на территории частного дома. В разговоре хозяйка лошади оценила пропажу в 250 тысяч рублей.

Как отмечают полицейские, "ориентировка с приметами похищенного коня была незамедлительно передана всем наружным нарядам полиции". Вскоре коня и всадника, 19-летнего жителя села Утесное, задержали. В отделе полиции он признался в краже и рассказал, что похитил коня, чтобы добраться в город.

Животное вернули потерпевшей.

Молодой конокрад стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Похититель может отправиться за решетку на пять лет.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Топливный союз заявил о вероятности закрытия независимых АЗС
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море
Появилось видео обрушившегося под Воронежем моста
Набиуллина не исключила снижения ставки ЦБ в конце 2019 года
СК установил, кто погиб на взлетной полосе Шереметьево