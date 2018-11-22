Житель Приморья угнал коня

Житель Приморья украл коня, чтобы добраться села Утесное в Уссурийск, расстояние между которыми около шести километров. Полицейские задержали похителя в городе, по улицам которого он ехал верхом, сообщает пресс-служба УМВД о Приморскому краю.

Животное, конь буденновской породы, был похищен из сарая на территории частного дома. В разговоре хозяйка лошади оценила пропажу в 250 тысяч рублей.

Как отмечают полицейские, "ориентировка с приметами похищенного коня была незамедлительно передана всем наружным нарядам полиции". Вскоре коня и всадника, 19-летнего жителя села Утесное, задержали. В отделе полиции он признался в краже и рассказал, что похитил коня, чтобы добраться в город.

Животное вернули потерпевшей.

Молодой конокрад стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Похититель может отправиться за решетку на пять лет.