Ледяной дождь и гололед, сковавший дороги республики в начале этой недели, выявили целый ряд проблем в работе коммунальных служб и отдельных чиновников, отвечающих за подготовку к зимнему периоду.

Так, к примеру, дворники не посыпали песком дворы. Это привело к тому, что тротуары превратились в каток. Удержаться и не упасть было сложно. Неудивительно, что только в субботу в травмпункты Уфы с различными травмами от падений обратились 42 человека. Коммунальщики явно были не готовы к гололедице.

Это признал даже врио министра ЖКХ Башкирии Михаил Киреев. Он заметил: реакция коммунальных служб была несвоевременной, а качество песко-соляной смеси, которой посыпали улицы, - низким, с большим содержанием гравия и грязи. Также Киреев обозначил, что даже имеющиеся в арсенале смеси дворники рассыпали неравномерно, так что угроза поскользнуться оставалась.

Несвоевременность реакции на гололед коммунальщики объяснили отсутствием прогноза погоды. Однако начальник Башгидрометцентра Вилора Горохольская сообщила: ледяной дождь сложно спрогнозировать. По ее словам, в этот раз метеостанции не зафиксировали такое явление.

В защиту коммунальных служб выступил глава администрации Уфы Ульфат Мустафин, который отметил:для борьбы с гололедом в столице республики на дороги в течение суток вышли 190 единиц техники и 888 дворников.

- Просто спецмашин недостаточно. Городу нужно 1280 единиц, а имеется только 406. Последние три года автопарк практически не обновлялся, - подчеркнул Ульфат Мустафин.

Озаботились власти и качеством антигололедной смеси, но только после замечания врио главы региона, который указал на грязь, образовавшуюся на дорогах и тротуарах.

- Просто безумно грязно! Такое ощущение, что дороги не песком посыпают, а черноземом, - заметил Радий Хабиров.

Буквально на следующий день мэр Уфы приказал своим подчиненным проверить состав смеси.

Первое дыхание зимы для чиновников традиционно стало "неожиданностью". Но возможно дальше ситуация исправится. Врио главы Башкирии потребовал пересмотреть параметры системы оповещения, закупить новую технику и научиться работать оперативно.

Кроме того, руководители министерств и ведомств теперь должны объединиться в тематические группы в чатах WhatsAPP, чтобы увеличить оперативность реакции на экстренные ситуации.

Между тем

В администрации Уфы напомнили: не все улицы и дорожки входят в зону ответственности муниципалитета. За состоянием некоторых из них должны следить организации и предприятия. Уточнить, кто отвечает за тот или иной участок дороги, можно с помощью карты зон ответственности по содержанию и благоустройству Уфы на сайте http://ufacity.info/territory.