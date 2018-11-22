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22.11.2018 15:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вынужденные каникулы

Одна из лучших школ приволжской столицы закрыта на карантин
Текст: Виктор Девицын (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье №7726 (263)
В понедельник, если окажется, что проведенные противоэпидемические мероприятия в нижегородской гимназии № 53 принесли результат, в одной из лучших школ приволжской столицы должен возобновиться учебный процесс.

Его приостановили неделю назад из-за массового заболевания: 14 ноября на уроки не пришли более пятидесяти учеников. С жалобами на температуру, жидкий стул и рвоту они обратились в поликлиники по месту жительства.

В самарской школе 13 детей подхватили кишечную инфекцию

Обеспокоенные родители в соцсетях сразу же начали строить предположения о причинах случившегося. Большинство склонялось к версии, что виноват поставщик питания, обеспечивающий большинство школ города. Доводы оппонентов, что в других-то образовательных учреждениях ничего подобного не замечено, не убедили пап и мам, посчитавших, что "уж где-где, а в пищеблоке их гимназии все хорошо".

Однако проверка специалистов регионального управления Роспотребнадзора установила: именно кухня образовательного учреждения выглядит наиболее слабым звеном в пищевой цепочке. Как сообщила корреспонденту специалист ведомства Екатерина Иконникова, причиной заболевания стал норовирус.

- Источником инфекции стал носитель норовируса из числа персонала пищеблока образовательного учреждения, - говорит она.

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По словам Иконниковой, в ходе расследования в пищеблоке гимназии выявлены многочисленные нарушения санитарных правил: не соблюдаются условия хранения готовых кулинарных изделий, производственные помещения и оборудование содержатся в неудовлетворительном состоянии, сотрудникам не созданы условия для соблюдения личной гигиены. Посуда моется не по правилам, а по кухне летают мухи.

К счастью, все, кто подхватил кишечную инфекцию, переболели ею в легкой форме. А ребята, которых зараза не коснулась, даже обрадовались дополнительным каникулам: как раз выпал первый снег и слегка подморозило, так что гулять - одно удовольствие.

Папы и мамы никак не возьмут в толк, почему столовая современной школы может представлять опасность для их детей.

Названа вероятная причина массового отравления детей под Пензой

В мэрии приволжской столицы корреспонденту "РГ" сообщили, что помимо карантина в гимназии организован медицинский осмотр учащихся и сотрудников, а также даны предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий в муниципальном предприятии (МП) - поставщике школьного питания (МП "Единый центр муниципального заказа" - ЕЦМЗ. - Прим. ред.), поликлиниках N 1, 39 и 35.

Тем временем по факту массового заболевания учащихся гимназии N 53 сотрудники следственного отдела по Советскому району Нижнего Новгорода СУ СК РФ по Нижегородской области проводят доследственную проверку. Специалисты ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем

ЕЦМЗ победил в открытом конкурсе по выбору единого организатора питания в школах Нижнего Новгорода. В тендере участвовали четыре компании.

Как заявил генеральный директор ЕЦМЗ Владимир Жмакин, предприятие впервые выиграло подобный открытый конкурс. "Сейчас перед нами стоит задача организовать в школах бесперебойное, качественное, полезное и, главное, вкусное питание, - отметил он. - Все конкурсные процедуры проводятся на открытой электронной площадке, мы уверены в прозрачности каждой закупки предприятия. Безусловно, мы сохраним и активизируем обратную связь с родителями. Напомню, в Facebook создана открытая группа, куда родители могут обратиться, если с их точки зрения питание детей организовано неправильно, или просто оставить свои пожелания по работе предприятия. Для нас важно каждое мнение и замечание".

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