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22.11.2018 21:33
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На перекрестке миров

Девять перформеров и солисты оперы Пермского театра показали спектакль-эксперимент
Текст: Анна Галайда
Российская газета - Федеральный выпуск №7727 (264)
То, что для оперных театров российских столиц остается рискованным экспериментом, мечтой, для Перми - рабочая реальность. Она подхватила идею, которую уже давно реализует западный оперный мир. Источник новых идей там видят в сотрудничестве с хореографами. Пина Бауш, Саша Вальц, Уэйн МакГрегор, Анна Тереза де Кеерсмакер, Сиди Ларби Шеркауи стали такими же героями оперного мира, как и танцевального. Они привносят в академический театр ту подвижную многомерность балансирования на грани жанров, которая отличает современный танец.
Пермский проект "Закрой мне глаза" на музыку песен композиторов разных веков исследует территорию человеческой души. Фото: Антон Завьялов Пермский проект "Закрой мне глаза" на музыку песен композиторов разных веков исследует территорию человеческой души. Фото: Антон Завьялов
Пермский проект "Закрой мне глаза" на музыку песен композиторов разных веков исследует территорию человеческой души. Фото: Антон Завьялов

Пермский театр оперы и балета тоже решил испытать этот путь, заявив проект "Закрой мне глаза". Он создавался в сотрудничестве с международным фестивалем-школой "Территория" как часть "Арт-лаборатории", при поддержке компании СИБУР активно продвигающей актуальное искусство за пределы двух столиц. Его идея принадлежит Анне Абалихиной, одному из самых будоражащих российских постановщиков, работающих на пересечении жанров, и драматургу Илье Кухаренко.

Проект претерпел не одну трансформацию, прежде чем добраться до зрителя. Главная - он еще дальше ушел от проторенных путей. Никакой оперы, никаких ласкающих слух арий со знакомыми мелодиями. Музыкальную ткань сплели из lied - песен Берга, Веберна, Дюпарка, Малера, Перселла, Пуленка, Равеля, Форе и Шуберта, то есть репертуара, бесконечно далекого от народной популярности и узнаваемости. Собранный Ильей Кухаренко цикл объединяет музыку разных эпох и народов - от английского барокко до нововенцев, предсказуемо концентрируясь на романтизме Франца Шуберта.

Фото: Пресс-служба Большого театра
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Но смысл этого венка lied не в хронологической последовательности или национальной принадлежности, а в исследовании движений души. Познавать эти движения Анна Абалихина предлагает через движения тела. Хореограф не стала полностью отказываться от профессиональных перформеров. В Перми она отобрала в команду людей с совершенно разной профессиональной подготовкой, но имеющих пластический опыт. И этот ансамбль из девяти перформеров инкрустировала солистами оперы Пермского театра - в квартет вошли Наталья Кириллова, Наталья Буклага, Сергей Годин, Константин Сучков. Одеты они (и исполнительница партии фортепиано Кристина Басюл) в такие же унифицированные черные костюмы, как танцовщики, а хореографический текст, вначале предельно лапидарный, не позволяет выделить их в единой композиции.

Абалихина проявила предельную деликатность: собрав разношерстную команду, она не стала имитировать профессиональную хореографическую виртуозность. Но красоту простых танцевальных комбинаций, в которые лишь изредка вкрапляется какая-нибудь взлетающая вместе с нотами высокая поддержка, она зарифмовала с внешней незамысловатостью песен, за простыми словами и мелодиями скрывающими порой разбитые сердца и страшные потрясения. Которые кажутся совершенно близкими благодаря тому, что перформанс показывают не в большом театральном зале, а на камерной сцене Частной филармонии "Триумф", где до артистов можно даже дотянуться рукой и заглянуть им в глаза.

Культура Театр Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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