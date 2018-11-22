Составлен рейтинг регионов по доле застрахованного жилья

Чаще всего жилье в России страдает от пожаров и стихийных бедствий. При этом охват страхованием частных домов почти в половине регионов не превышает 10 процентов, в том числе почти в 20 регионах составляет менее 1 процента. В числе регионов с наименьшей долей застрахованного жилья в основном территории, где чаще всего происходят стихийные бедствия. Такой вывод по итогам исследования сделали аналитики "Сбербанка".

Сбербанк проанализировал рынок страхования частных жилых строений в России на основе данных, собранных компанией "Сбербанк страхование". Выяснилось, что в целом по России страховой защитой обеспечено не больше 15 процентов частных жилых домов.

Абсолютным лидером в рейтинге стала Мордовия, где застраховано почти 60 процентов домов. Вслед за ней расположились Вологодская, Костромская и Ивановская области - территории, где застраховано больше половины частного жилья.

Есть регионы, такие, к примеру, как Дагестан и Калининградская область, где страховой защитой обеспечен лишь один процент частных домов. Показатель в два процента имеют Ростовская область и Республика Саха (Якутия). В Белгородской, Омской, Амурской областях, Хабаровском крае и Еврейской автономной области - по три процента. Однако большая часть жилого фонда в России страхованием вообще не охвачена, отмечают авторы исследования.

"Большинство людей не задумываются о страховании до тех пор, пока у них не произойдут неприятные ситуации, связанные с утратой или серьезным повреждением имущества, - говорит Валерия Юрова, руководитель направления по страхованию имущества СК "Сбербанк страхование". - Мы надеемся, что вступление в силу закона о страховании жилья от ЧС будет способствовать популяризации идеи страхования и постепенному приближению уровня охвата имущества страхованием в России к европейским показателям, где в отдельных странах он приближается к 80 процентам".

Практически каждый регион России в той или иной степени потенциально подвержен чрезвычайным ситуациям, в первую очередь, событиям природного характера, отмечают авторы исследования. Так, в Краснодарском крае, на который недавно обрушился мощный ураган, было застраховано всего 5 процентов жилых строений. Власти региона выделили один миллиард рублей на выплату компенсации пострадавшим.

С 1 января 2019 года в России будет запущена новая система добровольного страхования жилья. Страховые программы будут разрабатывать и утверждать регионы. Граждане смогут сами решать, участвовать в них или нет. Застраховавшие жилье в случае чрезвычайной ситуации смогут претендовать как на компенсацию от страховой компании, так и на финансовую помощь государства. Тем, кто жилье не застраховал, будет оказываться только помощь государства.