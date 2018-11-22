Ученые изобрели уникальную съедобную посуду

Ученые Самарского политеха сделали одноразовую съедобную посуду. Привычные полимеры и целлюлозу они заменили яблочным пюре. При этом свойства таких стаканов и тарелок ничуть не уступают пластиковым или бумажным. На уникальные технологии вуз уже зарегистрировал три патента.

Руководитель проекта, заведующая кафедрой "Технология и организация общественного питания" Надежда Макарова рассказала, что изначально ученые ставили задачу сделать упаковку, в которой можно хранить, разогревать продукты, а затем съедать вместе с пищей.

Причем в мировой практике до этого были лишь условно съедобные пленки, которые из-за химических добавок полностью организмом не усваиваются, хотя и вреда не приносят. Политеховцы же сделали ее исключительно из натуральных ингредиентов без добавления консервантов и красителей.

При производстве пищевой пленки сначала ученые получают фруктовое или овощное пюре, затем формируют массу с пластификатором и сушат готовый пласт при температуре не выше 60 градусов. Съедобная посуда изготовляется по схожей технологии, отличие лишь в том, что вязкую массу заливают в специальную форму, а затем сушат.

Но если пищевые пленки делали из фруктов и овощей, то для посуды больше подходит пюре яблока, так как у него лучшие вкусовые и пластичные свойства. В яблочный стакан можно наливать кипяток, и он сохранит свои свойства на протяжении часа. А потом его можно съесть, тем более что у продукта низкая калорийность, или выкинуть. Посуда разлагается за несколько дней. А если поместить в воду, то там она растворится за 12 часов.

Самарцы рассчитывают запустить в производство целые наборы съедобной одноразовой посуды. Правда, пока цена на нее кусается. В среднем один стаканчик стоит 30-40 рублей.

Тем временем

В костромском госуниверситете (КГУ) прошел региональный этап международного инженерного конкурса "Волжский мост" (Volga spaghetti bridge) по строительству мостов из спагетти. Юным инженерам было необходимо изготовить переправу из макарон весом не более одного килограмма, а затем представить ее на суд жюри для испытаний на прочность. Самым юным участником состязаний стал 12-летний школьник из костромского лицея N 17 Василий Корабельников. Изготовленный шестиклассником мост из спагетти выдержал нагрузку в 47 килограммов. Но абсолютным чемпионом, выдержавшим нагрузку в 50 килограммов, стал мост команды будущих архитекторов из Ивановского политехнического университета "Ангелы Чарли".

Подготовила Анна Скудаева.