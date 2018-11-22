Депутаты Госсобрания - Курултая Республики Башкортостан в первом чтении приняли законопроект, освобождающий многодетные семьи от уплаты транспортного налога. Льгота вводится с 1 января 2019 года до конца 2024-го, и ее получит один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.

Но возможность сэкономить получат не все, так как льгота распространяется только на легковушки с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил и автобусы до 125 "лошадей". Если в гараже несколько машин одного типа, то льгота коснется только одной по выбору владельца.

Выпадающие доходы (а это 150 миллионов рублей) уже учтены при формировании бюджета на 2019 год и следующее трехлетие.

По данным последней Всероссийской переписи населения, в республике насчитывается более 46 тысяч многодетных семей. Однако Минфин Башкирии не располагает данными о том, сколько всего автомобилей у них имеется.

- Мы вели расчеты по максимальной оценке, исходя из общей численности данного типа машин, имеющихся в республике, а это почти миллион, - сообщила и.о. министра финансов Республики Башкортостан Лира Игтисамова.

Новость многодетные семьи восприняли неоднозначно. Так, учительница из Благоварского района Диля Махутова, воспитывающая пятерых приемных детей, радости не скрывала. Правда, до сих пор она не платила транспортный налог, потому что владелицей "Лады Приоры" стала только летом - машину для нее в складчину купили жители района, узнав, как трудно ей поднимать детей одной после смерти мужа.

- Возможно, это не такие большие деньги, но у нас каждая копейка на счету, - сказала Диля Ахнафовна.

Другие считают, что большой экономии такая льгота не даст.

- Мы платим за нашу "Ниву шевроле" 796 рублей в год, - говорит многодетный отец Артур Насыров. - Конечно, спасибо депутатам за заботу, но, может быть, они задумаются над установлением таких льгот, которые принесут пользу всем многодетным семьям, ведь машины такого типа, за которые не надо будет платить налог, есть не у всех.

Между тем

Как еще поддержкой пользуются многодетные семьи в нашей стране? Этот вопрос регулируются указом президента России от 5 мая 1992 года № 431.

Согласно этому документу многодетные семьи имеют право на скидки (не ниже 30 процентов) по оплате коммунальных услуг. Речь идет о платежах за отопление, воду, канализацию, газ и электроэнергию. Кроме того, в списке льгот - бесплатные лекарства по рецептам врачей для детей в возрасте до 6 лет, бесплатный проезд на внутригородском транспорте, питание для детей в общеобразовательных учреждениях, ежемесячные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ими трех лет.

Многодетным полагается и бесплатное обеспечение школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения детей в общеобразовательной школе.

Земельным кодексом РФ для многодетных родителей предусмотрено бесплатное предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Интересно, что региональным властям даны полномочия самостоятельно определять, какие семьи в данном конкретном регионе относятся к многодетным. В большинстве субъектов таковыми считаются семьи, в которые трое детей и больше. Ликвидировать этот разнобой должен единый для всей страны закон о статусе многодетной семьи. Сейчас он находится в разработке.

Подготовила Юлия Кривошапко