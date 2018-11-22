В Башкирии ищут способы снизить аварийность на дорогах

Снизить смертность в авариях к 2024 году в 3,5 раза, а через шесть лет и вовсе свести этот показать к нулю - такую задачу поставило перед региональными властями руководство страны в рамках федеральной Стратегии безопасности дорожного движения. Но реально ли это сделать?

К сожалению, судя по статистике, республике до идеальных показателей пока далеко. Так, по данным региональной ГИБДД, количество аварий в этом году снизилось, но вот число погибших в авариях растет. За десять месяцев жертвами дорожно-транспортных происшествий стали 448 человек. В среднем, еженедельно в Башкирии в ДТП погибают 11 человек.

Техсредства как профилактика

Эксперты предлагают несколько вариантов снижения смертности от аварий.

В частности, главный государственный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов уверен, что исправить ситуацию помогут камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

- Нам не хватает камер. Сегодня в республике установлено 200 многофункциональных комплексов для фото- и видеофиксации нарушений, тогда как в соседнем Татарстане их в десять раз больше. И, кстати, наездов на пешеходов там в два раза меньше, чем в Башкирии. Для стабилизации ситуации на дорогах республики нужно еще 653 комплекса, - считает Динар Гильмутдинов. - Надеюсь, правительство поддержит нас в этом вопросе.

Как правило, водители быстро узнают о местоположении камер и, соответственно, начинают соблюдать скоростной режим на этих отрезках дороги.

По его словам, стоимость одного комплекса, в зависимости от функционала, варьируется от 800 тысяч рублей до четырех миллионов. Конкретную сумму, которую направят на приобретение новой техники в следующем году, определят в ближайшее время в правительстве региона.

Сузить "коридор"

Впрочем, одними видеокамерами проблему не решить, отмечают эксперты. Ведь они помогают снизить скорость движения автомобилей лишь на небольшом отрезке дороги. Но установить их повсеместно просто нереально. Поэтому в городе, к примеру, разрешить ситуацию поможет снижение установленного скоростного режима.

- В большинстве муниципалитетов республики установлена скорость передвижения транспорта - 60 километров в час с учетом так называемого "коридора толерантности" , когда автомобилисты могут безнаказанно увеличивать скорость до 80 километров в час. Возможно, стоит перенять опыт Европы, где порог разрешенной погрешности составляет два-три километра в час, - подчеркнул председатель общественного совета регионального партийного проекта "Безопасные дороги" Рустам Баязитов. - Тем более что все знают: даже на скорости 40 километров в час наезд автомобиля на пешехода заканчивается для последнего гибелью.

Автолюбители из числа "золотой молодежи" по-прежнему покупают права и ездят на мощных машинах. Часто именно из-за них возникают аварийные ситуации.

Еще один важный технический момент - состояние пешеходных переходов, 70 процентов которых не соответствуют нормативным требованиям по освещенности, разметке, установленным знакам и так далее. В плохом состоянии 65 процентов автобусных остановок.

- Если снизить в муниципалитетах разрешенные скоростные режимы и привести в соответствие с ГОСТами все инфраструктурные объекты, то сократится и аварийность, - отметил Рустам Баязитов.

А вот улучшать качество дорог эксперты считают не столь важной задачей.

- Чем хуже асфальт, тем осторожнее и медленнее едут автомобилисты, которые зачастую больше жалеют машину, чем человеческую жизнь, - констатируют специалисты.

Правило "золотого часа"

И все же превентивные меры не всегда могут помочь. И потому для снижения смертности, считает председатель общественного совета при МВД по Башкирии, заведующий кафедрой судебной медицины Башгосмедуниверситета Айрат Халиков, нужно бороться за сохранение жизни пострадавших. А это по силам очевидцам, которых просто нужно научить оказывать первую медицинскую помощь.

- В 70 процентах случаев после аварии смертельный исход наступает из-за того, что врачей рядом нет, а счет порой идет на минуты. Но когда человек впадает в состояние клинической смерти, его можно спасти, проведя в первые минуты сердечно-легочную реанимацию, - объясняет Айрат Халиков. - Очевидцы чаще всего боятся навредить пострадавшим или не знают, как помочь. Конечно, есть обоснованные риски. Но в экстренных ситуациях лучше действовать. Поэтому я уверен: граждан нужно учить оказывать доврачебную медпомощь.

Такая работа в республике уже идет, отметила главный врач городской клинической больницы N21 Гульнара Мустафина. Детей и взрослых учат накладывать повязки и остальным медицинским премудростям в рамках акции "А ты сможешь помочь?". В числе обученных около двух миллионов человек, но это только начало, уверяют медики.

Врачи советуют всем жителям Башкирии не забывать следить за содержимым своей автомобильной аптечки.

Советы бывалых

Пока медики, госавтоинспекторы и общественники изучают вопрос снижения смертности на дорогах, опытные водители предлагают свои варианты. Один из них - устранить коррупцию.

- Автолюбители из числа "золотой молодежи" по-прежнему покупают права и ездят на мощных машинах. Часто именно из-за них возникают аварийные ситуации. Они не боятся полицейских камер, так как по одному звонку все нарушения стираются, - уверен дальнобойщик из Уфы Сергей Береснев.

Также опытные водители предлагают ввести экзамены по правилам дорожного движения при обмене водительского удостоверения каждые десять лет. К примеру, те же дальнобойщики проходят подобные проверки раз в полгода.

Немаловажно следить и за техническим состоянием своего автомобиля, считают водители.

Но главное, уверяют находящиеся за рулем не один десяток лет или работающие водителями, не забывать о правиле трех "Д": "Дай дураку дорогу".

Полезная книжка

Что должно быть в аптечке водителя?

- Кровоостанавливающий жгут.

- Стерильные и обычные марлевые бинты.

- Перевязочный стерильный пакет, медицинские салфетки.

- Бактерицидный и обычный рулонный лейкопластыри.

- Устройство для сердечно-легочной реанимации.

- Ножницы.

- Медицинские перчатки.

Справка "РГ"

За десять месяцев 2018 года в Башкирии произошло почти 3,6 тысячи автоаварий. Их жертвами стали 448 человек, в том числе 15 детей. В предыдущем году за тот же период погибло на 23 человека меньше.

Больше всего людей погибло в Уфе - 50 человек, на территории Уфимского района - 21 человек, Мелеузовского района - 20 человек, Иглинского - 19 человек, Туймазинского - 18 человек.

Цифра

1,3 миллиарда рублей - на такую сумму уплатили штрафов жители РБ за 10 месяцев 2018 года.