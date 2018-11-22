В Оренбурге вор-рецидивист заснул на месте преступления

В Оренбурге сотрудники Росгвардии задержали вора, пробравшего в офис: находившийся в федеральном розыске мужчина заснул на месте преступления.

Как сообщает управление Росгвардии по Оренбургской области, курьезный случай произошел накануне утром. Экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о том, что в административное здание на Шарлыкском шоссе проник посторонний - это было зафиксировано системой видеонаблюдения. Группа задержания выдвинулась на место происшествия.

- Росгвардейцы совместно с сотрудниками частной охранной организации при осмотре внутренних помещений в одном из кабинетов на четвертом этаже обнаружили и задержали злоумышленника, уснувшего в кожаном кресле, - уточнили в ведомстве. - При досмотре у него изъято набор отверток, кусачки, молоток, гвоздодер, связка с ключами и пакет с деньгами.

Выяснилось, что 36-летний задержанный мужчина ранее был судим и находился в федеральном розыске. С помощью лестницы злоумышленник проник на третий этаж здания, выдавив окно. Он успел зайти в несколько кабинетов, вскрыв дверные замки гвоздодером. В одном из офисов, отжав дверцы металлического ящика, он похитил деньги в сумме 141 550 рублей.

Бойцы вневедомственной охраны Росгвардии передали задержанного прибывшей следственно-оперативной группе. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных части 2 статьи 158 УК РФ "Кража".