Новости

СМИ: Луис Адриано зимой покинет "Спартак" 13:23
В центре Москвы закрыли 250 платных парковок 13:23
Ученые из Петербурга создали частицы-трансформеры для борьбы с раком 13:16
На Кубани директор фирмы обманул дольщиков на 1,2 миллиарда рублей 13:16
В Оренбурге вор-рецидивист заснул на месте преступления 13:15
Симпозиум к 100-летию Солженицына прошел в Париже 13:13
Школьник из Тюмени стал чемпионом Ирландии по кельтским танцам 13:10
Российские звезды поддержали барнаульского школьника 13:08
Вадим Самойлов: "Агата Кристи" распалась из-за любви к мужчине 13:03
В ЕР предложили разработать идеологию для различных социальных групп 12:58
Бывший вице-губернатор Вологодчины осужден на восемь лет за взятки 12:58
Минфин предложил сделать рубль расчетной валютой в ЕАЭС 12:55
В Забайкалье пассажир поезда ранил ножом полицейского 12:54
Москвичку задержали за вовлечение несовершеннолетней в проституцию 12:51
Депутат Госдумы оценил заявления немецких СМИ о "борщевичном бедствии" 12:51
В Петербурге на остановке нашли труп пенсионерки 12:49
Косачев: Ракеты США в Европе станут главной целью для РФ при конфликте 12:44
В Госдуме оценили заявление США о России и соблюдении ДРСМД 12:42
Лукашенко поздравил Николая Добронравова с 90-летием 12:40
Рухнувший под Воронежем мост построили с нарушениями 12:38
Медведев назначил нового замглавы Минтранса РФ 12:37
Эксперт оценил предложение ГИБДД приравнять ряд лекарств к алкоголю 12:35
Госдума обязала обеспечивать голосование избирателей под домашним арестом 12:33
Роберт Кубица заменит Сергея Сироткина за рулем болида "Уильямса" 12:32
Один человек погиб в результате ЧП на стройке в Новой Москве 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
22.11.2018 13:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбурге вор-рецидивист заснул на месте преступления

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В Оренбурге сотрудники Росгвардии задержали вора, пробравшего в офис: находившийся в федеральном розыске мужчина заснул на месте преступления.

На приморца завели дело за угон коня

Как сообщает управление Росгвардии по Оренбургской области, курьезный случай произошел накануне утром. Экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о том, что в административное здание на Шарлыкском шоссе проник посторонний - это было зафиксировано системой видеонаблюдения. Группа задержания выдвинулась на место происшествия.

- Росгвардейцы совместно с сотрудниками частной охранной организации при осмотре внутренних помещений в одном из кабинетов на четвертом этаже обнаружили и задержали злоумышленника, уснувшего в кожаном кресле, - уточнили в ведомстве. - При досмотре у него изъято набор отверток, кусачки, молоток, гвоздодер, связка с ключами и пакет с деньгами.

В Якутии осудили извинившихся за кражу воров

Выяснилось, что 36-летний задержанный мужчина ранее был судим и находился в федеральном розыске. С помощью лестницы злоумышленник проник на третий этаж здания, выдавив окно. Он успел зайти в несколько кабинетов, вскрыв дверные замки гвоздодером. В одном из офисов, отжав дверцы металлического ящика, он похитил деньги в сумме 141 550 рублей.

Бойцы вневедомственной охраны Росгвардии передали задержанного прибывшей следственно-оперативной группе. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных части 2 статьи 158 УК РФ "Кража".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев: Ракеты США в Европе станут главной целью для РФ при конфликте
Эксперт оценил предложение ГИБДД приравнять ряд лекарств к алкоголю
Захарова назвала Бутину "жертвой русофобии"
Ространснадзор исключил вину авиакомпании в инциденте в Шереметьево
Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной начальника ГРУ Игоря Коробова