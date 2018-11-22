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22.11.2018 17:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Саранске запустят новую площадку по производству вагонов

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
С будущего года в Саранске планируется запустить производство инновационных вагонов. Реализация проекта обеспечит рабочими местами до 600 человек.
Фото: Пресс-служба главы РМ
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Как сообщила пресс-служба компании "РМ Рейл", для этого будет возобновлена работа площадки завода "Рузхиммаш" - основного предприятия компании - на улице Лодыгина. После модернизации здесь будет налажено производство инновационных вагонов. Первый выпуск продукции намечен на февраль 2019-го.

Сейчас идет набор сотрудников для нового производства. Всего планируется создать около 600 современных рабочих мест. Для подготовки персонала на предприятии действует собственный учебный центр.

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия
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