В Саранске запустят новую площадку по производству вагонов

С будущего года в Саранске планируется запустить производство инновационных вагонов. Реализация проекта обеспечит рабочими местами до 600 человек.

Как сообщила пресс-служба компании "РМ Рейл", для этого будет возобновлена работа площадки завода "Рузхиммаш" - основного предприятия компании - на улице Лодыгина. После модернизации здесь будет налажено производство инновационных вагонов. Первый выпуск продукции намечен на февраль 2019-го.

Сейчас идет набор сотрудников для нового производства. Всего планируется создать около 600 современных рабочих мест. Для подготовки персонала на предприятии действует собственный учебный центр.