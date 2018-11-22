Впервые в "Татнефти" прошел грандиозный по своим масштабам Международный форум "Наука и инновации". Он развернулся на 40 площадках, объединив в себе 16 круглых столов, панельные дискуссии, защиту инновационных проектов, постерные доклады, форсайт-сессии, открытые лекции, мастер-классы, тематические квесты и выставки.

Организаторами форума выступили Компания "Татнефть" совместно с Альметьевским государственным нефтяным институтом (АГНИ). В нем приняли участие замминистра промышленности и торговли РТ Алексей Савельчев, первый заместитель генерального директора "Татнефти" по разведке и добыче нефти и газа Рустам Халимов, главный геолог - заместитель генерального директора Раис Хисамов, партнер компании McKinsey Вадим Дружина.

Новый формат поразил креативностью

За четыре дня форум собрал на своих площадках более 1000 участников, объединив в себе проводимые ранее "Татнефтью" молодежную научно-практическую международную конференцию, научно-практическую конференцию преподавателей и конференцию студентов.

Цель преобразований, предложенных управлением по работе с персоналом, - повышение эффективности, обмен опытом во внедрении инновационных нефтегазовых технологий, оптимизация затрат и придание результатам мероприятия нового целевого импульса.

Фото: Пресс-служба ПАО "Татнефть"

В форуме приняли участие руководители и молодые специалисты нефтегазового сектора, авторитетные ученые и мировые эксперты отрасли; представители органов власти, представители российских и зарубежных вузов; представители компаний-партнеров из таких стран, как Белоруссия, Украина, Канада, Испания, Иран. Были представители из таких городов России, как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Томск, Новосибирск, Уфа и ряда других.

Нефть или другие энергоресурсы?

Старт мероприятию дала панельная дискуссия "Векторы развития нефтегазовой отрасли", где самое большое впечатление оставило выступление Вадима Дружины, заявившего, что серьезные изменения в производстве и потреблении энергоресурсов, автопроизводстве и нефтехимии могут привести к стагнации спроса на нефть. На что Рустам Халимов возразил, что нефть будет востребована еще долгие годы и молодое поколение нефтяников не зря связало свою судьбу с этой профессией.

- Ранее мы говорили о ВИНК, которые добывают, перерабатывают нефть и продают продукты, - выразил свое мнение и Алексей Савельчев. - Сейчас тренд изменился, и "Татнефть" опять здесь впереди, ведь сегодня мы говорим о компаниях, которые диверсифицируют бизнес, развивая направления, не связанные с их основной деятельностью.

При этом, подчеркнул спикер, в стремительно меняющемся мире основной целью всегда должно оставаться развитие кадрового потенциала.

- Сегодня человек, который работает на буровой или за станком, должен быть совершенно другим: иметь особые навыки и компетенции. "Татнефть" и в этом вопросе идет впереди, понимает важность подготовки кадров в новом формате, и доказательство тому - этот форум. "Татнефть", как всегда, поражает меня. Опять новое, креативное, неожиданные форматы. Такой подход безусловно даст результаты, которые скажутся в будущем, - заметил Савельчев.

Upstream, Downstream и другие бизнес-вызовы

Обсуждение глобальных трендов в нефтегазовой отрасли продолжилось рядом выступлений, затронув также вопросы интеграции государства, науки и бизнеса, развития человеческого капитала, готовности молодых специалистов к быстрой смене профиля компетенций.

Вопросы по решению бизнес-вызовов Группы "Татнефть", ответы на внешние макроэкономические вызовы были обсуждены на круглых столах: "Разработка и добыча нефти и газа", "Шинный комплекс", "Розничный бизнес", "Нефтегазопереработка". Центральной темой стала разработка и добыча нефти и газа. Обсуждая глобальные вызовы и тренды, участники дискуссии говорили о диджитализации, о том, что в сегодняшних условиях для оптимизации бизнес-процессов на ключевые позиции выходит использование цифровых технологий, о необходимости гибкого подхода к стратегиям разработки. Тем не менее, отметили участники дискуссии, необходимы определяющие векторы развития сценариев.

Защита идей и проектов, представленных молодыми специалистами компании и студентами, прошла в виде постерных докладов, а также во время защиты инновационных проектов по решению бизнес-вызовов компании "Татнефть" в секторах Upstream, Downstream, "Шинный комплекс" и других.

Фото: Пресс-служба ПАО "Татнефть"

В рамках форума также прошли Третья Международная научно-практическая конференция "Достижения, проблемы и перспективы развития нефтегазовой отрасли", Международная научно-практическая конференция молодых ученых "Энергия молодежи для нефтегазовой индустрии", а также бизнес-форум "Предприниматель" с участием работников группы "Татнефть", сервисных предприятий республики, студентов профильных учебных заведений.

Особый интерес вызвала дискуссионная площадка "Green Energy для генерирования новых идей и популяризации ресурсосбережения и экологичности производства. Здесь, к примеру, можно было послушать лекции доктора наук Пеймана Могаддама из Ирана, Алексея Пешехонова - гендиректора Global Performance Improvement inc. Раис Хисамов рассказал о запасах нефти в России.

Начальник управления по работе с персоналом Компании "Татнефть" Андрей Глазков отметил, что форум дает огромные возможности молодым специалистам.

- Только по "РиДу" было представлено 407 проектов, но, пройдя серьезный отбор, лишь 13 вышли в финал. Победители получат финансирование на реализацию проектов. Очень важно и то, что, участвуя в форуме, преподаватели повышают квалификацию и видят, какие специалисты нужны, какие бизнес-процессы обсуждаются. На одной площадке мы создали возможности участникам форума из более чем десяти регионов России и дальнего зарубежья неформально пообщаться, решить некоторые вопросы, обменяться контактами в атмосфере профессионального сообщества, - сказал Глазков.

В рамках форума состоялось подписание меморандума о технологическом сотрудничестве между "Татнефтью" и международной нефтесервисной группой компаний TGT Oilfield Services. Также подписано соглашение об индустриальном партнерстве между Компанией "Татнефть" и ООО "Уфимский научно-технический центр" в области разработки и реализации результатов интеллектуальной деятельности.

Конференция молодых лидеров

Так же в рамках форума, на базе оздоровительного лагеря "Юность" "Татнефти", состоялась XIX Конференция молодых лидеров компании. В ней приняли участие генеральный директор Наиль Маганов, замминистра по делам молодежи РТ Ринат Садыков, руководители предприятий Группы "Татнефть", председатели молодежных комитетов и советов молодых специалистов "Татнефти", сервисных компаний, члены ЦСМС.

Перед началом конференции состоялся деловой завтрак, во время которого генеральный директор "Татнефти" и топ-менеджеры компании пообщались с победителями форума "Наука и Инновации" - с лучшими из лучших, с теми, кто прошел все этапы жесткого конкурсного отбора. Среди них есть и те, кто уже работает в "Татнефти", и те, кто только мечтает устроиться на работу в компанию после окончания вуза - всего порядка 20 специалистов и студентов.

Разговор с топ-менеджментом получился разносторонним, интересным и вдохновляющим молодежь нацелена на активный поиск себя, на участие в жизнедеятельности Компании. Ребята делились впечатлениями от прошедшего форума, своими идеями по решению бизнес-задач и волнующими молодое поколение вопросами. Кроме того, молодежь что называется из первых уст узнала, чем дышит холдинг сегодня, о перспективах развития "Татнефти" и отрасли в целом. Эта встреча в очередной раз подчеркнула заинтересованность руководства компании в активных, инициативных и высокопрофессиональных кадрах.

Новое поколение профессионалов

Затем Наиль Маганов принял участие в работе конференции молодых лидеров компании. В своем выступлении он отметил, что сегодня стране, республике, компании "Татнефть" необходимо новое поколение профессионалов, управленцев, способных системно и последовательно модернизировать нефтегазовую промышленность, нефтеперерабатывающие мощности, внедрять инновационные технологии.

Фото: Пресс-служба ПАО "Татнефть"

По словам Маганова, эффективность отрасли, компании напрямую зависит от грамотных молодых специалистов с активной жизненной позицией, и "Татнефть" поддерживает новые идеи, конструктивные инициативы, позволяющие выходить на новые рубежи развития. Глава "Татнефти" дал высокую оценку творческой активности молодых работников и пожелал новых успехов и достижений.

Ринат Садыков, в свою очередь, подчеркнул важность проводимой в Компании работы по созданию условий для развития лидерских качеств молодых работников.

Новый старый лидер

Отчет о работе в 2018 году представил исполняющий обязанности председателя молодежного комитета Компании Дмитрий Несмин. Молодежь "Татнефти" активно участвует в инновационной деятельности. В текущем году молодыми работниками подано свыше 4500 рационализаторских предложений, получено более 40 патентов. В 2018 году молодежь компании стала абсолютным победителем Лиги молодых специалистов Международного инженерного чемпионата "CASE-IN". Как отметил Несмин, лучшие предложения, прозвучавшие на форуме "Наука и Инновации", также будут реализованы на практике.

К слову, Дмитрий Несмин был выбран делегатами конференции председателем молодежного комитета "Татнефти".

Под занавес конференции молодежные лидеры и подразделения, которые внесли наиболее весомый вклад в реализацию молодежной политики компании, были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами.

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