Жителям удмуртской деревни "Российскую газету" доставили беспилотником

Сегодня жители деревни Ершовка в Удмуртии получили несколько номеров "Российской газеты" и "Российской газеты - Неделя" с помощью беспилотника. Акция была проведена совместно с компанией "ЮТэйр-Вертолетные услуги".

Эту деревню для столь необычного способа доставки газеты выбрали не случайно. Населенный пункт по прямой находится в паре километров от города Сарапула, но между ними - река Кама. Добраться до Ершовки можно лишь на пароме или ехать по объездной на машине 70 километров, да еще и по платному мосту.

- Взлетели. Летим к вам, - услышали селяне и сотрудники местного отделения почты в рации корректировщика, и тут же начали смотреть вверх и взволнованно ждать, что же будет. Площадь перед сельским клубом в Ершовке тем временем уже стали называть местной взлетно-посадочной полосой.

Через несколько минут почтальон Наталья Таджибаева вскрикнула: "Вижу! Летит". И действительно, в небе, на высоте примерно ста метров появился небольшой красный конвертоплан, похожий на маленький самолет.

- Лови, лови, Василий, - звонко засмеялась почтальон и помахала рукой одному из получателей "Российской газеты" в Ершовке. Через пару минут на свежем снегу красовались два тубуса с надписью "Российская газета".

- В первый раз такое вижу. Обычно почту нам привозят на машине, а потом разносит почтальон, а тут такое… Очень необычный способ. Можно сказать, сама прилетела. "Российскую Газету" я читаю уже давно, с 2006 года, очень интересные аналитические статьи, больше всего внимания обращаю на политические материалы. У нас хоть и интернет есть, а газета все равно несет в себе особый дух, можно спокойно посидеть-почитать. Появились дела - отложил, потом снова пришел и дочитал. Лучше воспринимается информация. Поэтому газеты мне больше по душе, нежели интернет, - поделился своими впечатлениями от событий местный житель Василий Кутлин.

О технической стороне работы рассказали сотрудники компании "Инновационные комплексные системы", партнеры "ЮТэйр-Вертолетные услуги" по развитию проектов. По их словам, беспилотник "Фиксар" сочетает в себе преимущества самолетной и вертолетной схемы: он может взлетать как после небольшой разгона, так и вертикально. Аппарат способен зависать в одной точке и находиться в ней без тотального контроля со стороны оператора-пилота. Беспилотник весит около трех килограммов, максимальная полезная нагрузка - один килограмм. По словам разработчиков, главная особенность такого беспилотника заключается в том, что в нем применена запатентованная схема компоновки двигателей, позволяющая значительно экономить энергию и тем самым продлевать время полета.

По такой же схеме разрабатывается еще один аппарат, его полезная нагрузка вырастет до трех килограммов, а продолжительность полета увеличится вдвое. Конвертоплан может доставлять в удаленные населенные пункты не только газеты, но и, например, медикаменты.

В "ЮТэйр-Вертолетные услуги" также сообщили, что аналогичные проекты уже были реализованы в других регионах страны. Беспилотные аппараты зарекомендовали себя как быстрый, надежный, экономичный способ доставки и выполнения разнообразных задач с помощью различного навесного оборудования.

Отметим также, что идея о проведении такой совместной акции родилась весной нынешнего года в рамках форума HeliRussia-2018, которому на сайте "РГ" был посвящен отдельный проект.