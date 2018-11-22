Жителям удмуртской деревни "Российскую газету" доставили беспилотником

Новости

Вратарь "Спартака" Селихов возобновил тренировки в общей группе 18:08
На Москву надвигаются морозы 18:04
Южная Корея намерена открыть круизную линию в Россию и КНДР 18:04
Глава ПФР: Закон об ИПК снимет вопросы по накопительной пенсии 18:02
Во Вселенной обнаружен "секретный ингредиент" жизни 18:00
Началось заседание контактной группы по ситуации на востоке Украины 17:59
В Башкирии в гараже нашли две тонны краснокнижной рыбы 17:56
Чем порадует белорусов московский ансамбль танца "Русские сезоны" 17:53
Скончался олимпийский чемпион по вольной борьбе Сослан Андиев 17:50
Разработчик раскрыл преимущества вооружения Су-57 17:36
МИД РФ не исключил кардинального пересмотра отношений с Советом Европы 17:32
В Сибири спустя неделю нашли унесенного ветром пса 17:30
Туземцы Андаманского архипелага убили американского миссионера 17:29
Опубликован текст древнейшей жалобы на Земле 17:26
В Nissan уволили Карлоса Гона и Грега Келли из руководства компании 17:20
При помощи 5000 гвоздей ВАЗ-2110 превратили в "дикобраза" 17:20
ФРГ и Франция распределяют крупные заказы на совместные танки и самолеты 17:15
На кинорынке в Индии представят более двадцати российских фильмов 17:13
Данные пользователей Amazon попали в открытый доступ 17:12
В Шотландии неизвестный напал с ножом на психиатрическую больницу 17:08
В Петербурге выдали разрешение на установку памятника Цою 17:01
В Махачкале полицейских заподозрили в фальсификации доказательств 16:50
В СК завершили расследование убийства сотрудницы Мариинского театра 16:48
На входе в Третьяковку собралась очередь из-за выставки Куинджи 16:48
Названы города России с самыми болтливыми водителями 16:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
22.11.2018 17:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жителям удмуртской деревни "Российскую газету" доставили беспилотником

Текст: Яна Шамаева (Удмуртия)
Сегодня жители деревни Ершовка в Удмуртии получили несколько номеров "Российской газеты" и "Российской газеты - Неделя" с помощью беспилотника. Акция была проведена совместно с компанией "ЮТэйр-Вертолетные услуги".

Эту деревню для столь необычного способа доставки газеты выбрали не случайно. Населенный пункт по прямой находится в паре километров от города Сарапула, но между ними - река Кама. Добраться до Ершовки можно лишь на пароме или ехать по объездной на машине 70 километров, да еще и по платному мосту.

- Взлетели. Летим к вам, - услышали селяне и сотрудники местного отделения почты в рации корректировщика, и тут же начали смотреть вверх и взволнованно ждать, что же будет. Площадь перед сельским клубом в Ершовке тем временем уже стали называть местной взлетно-посадочной полосой.

Фото: Светлана Цыганкова/РГ
В Карелии успешно прошел день активной подписки на "РГ"

Через несколько минут почтальон Наталья Таджибаева вскрикнула: "Вижу! Летит". И действительно, в небе, на высоте примерно ста метров появился небольшой красный конвертоплан, похожий на маленький самолет.

- Лови, лови, Василий, - звонко засмеялась почтальон и помахала рукой одному из получателей "Российской газеты" в Ершовке. Через пару минут на свежем снегу красовались два тубуса с надписью "Российская газета".

- В первый раз такое вижу. Обычно почту нам привозят на машине, а потом разносит почтальон, а тут такое… Очень необычный способ. Можно сказать, сама прилетела. "Российскую Газету" я читаю уже давно, с 2006 года, очень интересные аналитические статьи, больше всего внимания обращаю на политические материалы. У нас хоть и интернет есть, а газета все равно несет в себе особый дух, можно спокойно посидеть-почитать. Появились дела - отложил, потом снова пришел и дочитал. Лучше воспринимается информация. Поэтому газеты мне больше по душе, нежели интернет, - поделился своими впечатлениями от событий местный житель Василий Кутлин.

О технической стороне работы рассказали сотрудники компании "Инновационные комплексные системы", партнеры "ЮТэйр-Вертолетные услуги" по развитию проектов. По их словам, беспилотник "Фиксар" сочетает в себе преимущества самолетной и вертолетной схемы: он может взлетать как после небольшой разгона, так и вертикально. Аппарат способен зависать в одной точке и находиться в ней без тотального контроля со стороны оператора-пилота. Беспилотник весит около трех килограммов, максимальная полезная нагрузка - один килограмм. По словам разработчиков, главная особенность такого беспилотника заключается в том, что в нем применена запатентованная схема компоновки двигателей, позволяющая значительно экономить энергию и тем самым продлевать время полета.

Беспилотник Росгвардии помог спасти пропавшую в тайге женщину

По такой же схеме разрабатывается еще один аппарат, его полезная нагрузка вырастет до трех килограммов, а продолжительность полета увеличится вдвое. Конвертоплан может доставлять в удаленные населенные пункты не только газеты, но и, например, медикаменты.

В "ЮТэйр-Вертолетные услуги" также сообщили, что аналогичные проекты уже были реализованы в других регионах страны. Беспилотные аппараты зарекомендовали себя как быстрый, надежный, экономичный способ доставки и выполнения разнообразных задач с помощью различного навесного оборудования.

Отметим также, что идея о проведении такой совместной акции родилась весной нынешнего года в рамках форума HeliRussia-2018, которому на сайте "РГ" был посвящен отдельный проект.

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Приволжье "Российская газета" ПФО Удмуртия РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Суд заочно арестовал девятерых сирийцев за убийство российского пилота
Госдума "заморозила" накопительную часть пенсии до 2021 года
Путин выразил соболезнования семье начальника ГРУ
В России прокомментировали заявления СМИ о "борщевичном бедствии"
Эксперт оценил предложение ГИБДД приравнять ряд лекарств к алкоголю