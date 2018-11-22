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22.11.2018 03:04
Проект: В регионах

Весомая прибавка

Бюджет Новосибирской области увеличится на десять миллиардов рублей
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь №7726 (263)
Проект бюджета Новосибирской области на следующий год, впервые за несколько лет, предусматривает увеличение размеров социальных выплат. Кроме того, в нем запланировано финансирование строительства важнейших для региона инфраструктурных объектов, а также новых школ, детсадов и поселковых ФАПов. На днях проект главного экономического документа области одобрили депутаты комитета регионального заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.
Александр Морозов: Убежден, что после принятия бюджета в первом чтении в него будет внесено очень много поправок. Фото: Татьяна Кравченко/РГ Александр Морозов: Убежден, что после принятия бюджета в первом чтении в него будет внесено очень много поправок. Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Александр Морозов: Убежден, что после принятия бюджета в первом чтении в него будет внесено очень много поправок. Фото: Татьяна Кравченко/РГ

- Работа перешла в финальную стадию, - пояснил председатель комитета Александр Морозов. - Теперь проект рассмотрят на сессии Законодательного собрания. Но я убежден, что после принятия бюджета в первом чтении в него будет внесено очень много поправок.

По словам парламентария, бюджет на 2019 год и плановый период последующих двух лет предусматривает весомую поддержку муниципалитетов. Почти треть всех расходов, 52,8 миллиарда рублей, - это межбюджетные трансферты для муниципальных образований. В целом же расходная часть региональной казны составит 151,3 миллиарда рублей, а при совокупных доходах, включая перечисления из федерального бюджета, - 147,6 миллиарда рублей.

Представляя документ на заседании комитета, министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко подчеркнул, что собственные доходы Новосибирской области по сравнению с текущим годом, согласно расчетам, вырастут более чем на десять миллиардов рублей. Предполагается и рост расходов по большинству приоритетных направлений.

- В частности, будет увеличен фонд оплаты труда работников бюджетной сферы, - отметил глава областного минфина. - Еще одно приоритетное направление - меры социальной поддержки. Почти треть жителей области получают выплаты из регионального бюджета. Недостаточное поступление собственных доходов начиная с 2014 года не позволило проводить планомерную индексацию этих выплат, но в следующем году она запланирована.

Также в проекте бюджета заложено финансирование строительства крупных объектов. Как пояснил Александр Морозов, в первую очередь речь идет о ледовой арене и волейбольном центре.

- Продолжение строительства перинатального центра - еще один важный пункт проекта бюджета на следующий год, - сообщил депутат. - Предусмотрены средства на возведение пристройки к 34-й больнице в Новосибирске и нового корпуса районной больницы в Каргате.

Сразу в два раза - до 2,7 миллиарда рублей - вырастут расходы бюджета на строительство школ. В следующем году в регионе планируется ввести в эксплуатацию три новых школы и начать строительство еще шести. Также в области появится четырнадцать детских садов, на что будет потрачено 837 миллионов рублей. Для организации работы фельдшерско-акушерских пунктов в селе выделят 305 миллионов рублей, и это в полтора раза больше, чем в текущем году. В 2019-м будет построено 27 ФАПов, а в последующие два года планируется сдавать по 30 таких объектов. Впрочем, как подчеркнул зампредседателя комитета Законодательного собрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентин Сичкарев, здесь есть ряд нерешенных вопросов.

- Один из ФАПов площадью 88 квадратных метров в Новосибирской области обошелся бюджету в 8,3 миллиона рублей. Но аналогичный объект площадью в 80 квадратных метров в Томской области построили за 2,8 миллиона рублей, то есть почти в три раза дешевле. Нужно изучить опыт соседей, оптимизировать работу: на программу выделено 300 миллионов рублей, и их следует потратить рационально.

- Перед нами стоит задача - построить на сумму, которая выделяется, как можно больше фельдшерско-акушерских пунктов, - подчеркнул председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив.

Чтобы проанализировать ситуацию с ФАПами, будет создана рабочая группа, куда войдут представители минздрава, минстроя и других региональных ведомств, а также ряд депутатов Законодательного собрания.

Между тем

Финансирование других региональных программ, касающихся значительной части жителей, также будет увеличено. Речь идет о переселении граждан из аварийного жилого фонда, а также о газификации районов области. Кроме того, 118 миллионов рублей предусмотрено на создание новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе на строительство и реконструкцию полигонов в Северном, Карасукском и Кыштовском районах.

Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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