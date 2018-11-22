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22.11.2018 09:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дрова про запас

Текст: Артем Чуланов (глава Тевризского муниципального района Омской области)
Российская газета - Экономика Сибири №7725 (262)
Говорить о серьезном экономическом эффекте от газификации нашей территории сложно, хотя процесс начался два десятка лет назад.

К источнику голубого топлива в районном центре Тевриз подключено 1 319 абонентов. Это где-то треть от потребности поселка. Еще 107 домов подключено в деревнях Бакшеево и Петрово.

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Никто не спорит, что газ в доме - это цивилизация. Не нужно каждый день заботиться о растопке печи, заготовке дров и угля. Нажал кнопку - в квартире тепло, из крана течет горячая вода, на кухне - газовая горелка. Удобно, комфортно, ни опилок, ни копоти, ни сажи.

Однако в нашем случае газоснабжение несет скорее социальную функцию, о рентабельности говорить сложно. Газификация предполагает серьезные вложения, покупку и установку дорогого оборудования. Но при этом не исключает обязательного наличия альтернативного источника тепла - той же печи.

О том, насколько это важно, мы знаем не понаслышке. Шесть лет назад из-за истощения газовой скважины населенные пункты в Тевризском, Знаменском и Тарском районах в морозы пришлось отключить от природного источника. А местной власти в спешном порядке компенсировать приобретение дров и угля.

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Голубое топливо в северные районы поступает от Тевризского газоконденсатного месторождения. В 70-е годы прошлого века его законсервировали, посчитав неперспективным, но в 1998-м вновь решили активизировать добычу. Сейчас правительство Омской области выделило средства на разработку новых скважин. Так что есть надежда, что ситуация в сфере газоснабжения станет стабильной.

В 2016 году мы протянули 1,8 километра труб, в 2018-м - еще 4,7. Это дало возможность подключить к газу в Тевризе 250 квартир. Вложения составили 6,9 миллиона рублей. В планах будущего года - построить восемь километров трубопровода, подключить еще 400 абонентов. Что касается социальных объектов, то переводить их на газ пока не планируем.

Газификация сел, расположенных далеко от Тевриза, тоже весьма дорогое удовольствие. Тем не менее, если желающих участвовать в проекте много, мы идем навстречу. Но пока из 37 сел самого северного в Омской области Тевризского района газ пока пришел только в два. В остальных жители пользуются в основном дровами.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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