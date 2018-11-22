Депутат горсовета Игорь Титаренко ответил на вопросы новосибирцев

В средней образовательной школе №32 состоялась первая из пяти встреч избирателей с депутатом Совета депутатов города Новосибирска Игорем Титаренко.

Являясь заместителем председателя постоянной комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству, а так же членом комиссии по муниципальной собственности, он знаком со многими проблемами, которые волнуют жителей будущего ТОСа "Грибоедовский" и близлежащих территорий. Депутат предложил избирателям принять активное участие в создании территориального общественного самоуправления. Благодаря этому, объяснил Игорь Титаренко присутствующим, жители смогут сообща решать многие проблемы, и появится возможность получать субсидии на реализацию социально значимых проектов.

- На территории моего избирательного округа проживает более тридцати тысяч человек. Я стараюсь охватить своим вниманием всех, выслушать и дойти до каждого. Но ТОС - это дополнительный инструмент и помощник в работе с населением, - отметил Игорь Титаренко.

Всего в этом году в общественную приемную депутата поступило 533 обращения, на личный прием пришли около семидесяти человек. Еще около 800 обращений Игорь Титаренко получил как секретарь местного отделения партии "Единая Россия" в Октябрьском районе Новосибирска.

- В основном людям требуется справочная и юридическая помощь. Также большинство поступающих обращений относится к вопросам благоустройства, сферам ЖКХ, культуры, образования. По-прежнему острыми для моего округа являются проблемы нехватки мест в детских дошкольных учреждениях и расселения граждан из ветхих и аварийных домов, - прокомментировал характер обращений Игорь Титаренко. - На данной территории будущего ТОС "Грибоедовский" за год удалось выполнить шесть наказов избирателей на общую сумму 835 тысяч рублей. Также на трех площадках по улицам Грибоедова, Кирова и Якушева установлены детские игровые и спортивные элементы, уложены асфальтное покрытие и бордюры, появилось освещение.

По инициативе партии "Единая Россия" ведется работа по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории округа. Основным аспектом является вовлечение граждан в реализацию проекта, ведь самим жителям виднее, как и где провести благо-устройство территорий.

Благодаря депутату и Фонду поддержки социальных инициатив "Единство", совместно с отделением партии "Единая Россия", реализован проект "В школу с Единой Россией": сформировано 600 подарков для первоклассников школ 30-го округа, а социально незащищенным семьям оказана помощь в приобретении школьной формы и необходимой канцелярии. Более 230 тысяч рублей выделено на адресную помощь ветеранам и малообеспеченным гражданам.

В октябре учащийся 11-го класса средней общеобразовательной школы № 202 Даниил Федоров стал победителем областного конкурса "Моя законотворческая инициатива". Поехать на финал в Москву Даниилу помог депутат Игорь Титаренко.

- Я всегда готов поддержать начинания инициативной молодежи. Мне особенно приятно, что одним из победителей конкурса стал юный житель моего избирательного округа, - подчеркнул депутат. - Меня радует, что жители активны и неравнодушны к тому, что происходит в их районе и в городе. Всегда откликаются на просьбы и наши инициативы. Поэтому, уверен, у нас получится совместно реализовать проект "Территория детства". Он включает в себя благоустройство дворов и мест отдыха посредством возведения детских городков и спортивных площадок.

- В нашем районе активно ведется строительство многоквартирных домов, растут жилмассивы. Наш детский сад на улице Никитина, 12 уже не может вместить всех желающих. А что будет, когда дома введут в эксплуатацию и ко мне пойдет поток родителей? - обратилась к депутату заведующая детским образовательным учреждением № 303 Ольга Носкова.

Игорь Титаренко отметил, что знает о проблеме и будет прилагать все усилия, чтобы содействовать расширению площадей детского сада и возможной реконструкции зданий, подходящих для занятий с детьми.

Участники встречи выразили беспокойство по поводу перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и возможным увеличением тарифа на вывоз мусора. Этот вопрос на контроле депутатов. Игорь Титаренко считает, что необходимо усилить работу по информированию граждан о предстоящих изменениях в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Прямая речь

Игорь Титаренко, заместитель председателя постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству:

- Это актуальный вопрос. Я считаю, нужно организовать встречи с потребителями, чтобы разъяснить суть изменений в федеральном законодательстве в сфере обращения с ТКО, которые вступят в силу с 1 января 2019 года. Никто не говорит, что все должно остаться, как есть. Проблема в системе обращения с ТКО назрела давно. Цель реформы - создание современной системы коммунальной инфраструктуры, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.