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22.11.2018 09:25
Проект: В регионах

Энергия будущего Сибири

Иркутская нефтяная компания (ИНК) признана абсолютным лидером рейтинга хозяйствующих субъектов Приангарья
Текст: Ирина Полонская
Российская газета - Экономика Сибири №7725 (262)
По словам губернатора Иркутской области Сергея Левченко, "эта оценка свидетельствует не только об эффективности бизнеса и выдающихся финансово-экономических результатах деятельности, но и о колоссальном вкладе в развитие региона и огромной социальной ответственности".
Фото: Евгений Козырев Большую часть прибыли ИНК вкладывает в развитие собственных производств в Восточной Сибири, стимулируя развитие региональной экономики. Фото: Евгений Козырев
Большую часть прибыли ИНК вкладывает в развитие собственных производств в Восточной Сибири, стимулируя развитие региональной экономики. Фото: Евгений Козырев

- Мы прошли огромный путь от небольшой компании до регионального лидера нефтяной отрасли, но, как и 18 лет назад, остаемся полностью независимыми, можем самостоятельно определять пути развития и формулировать цели, - отметила генеральный директор ИНК Марина Седых. - Важнейшая из них - чтобы людям в регионе жилось хорошо, чтобы они связывали свое будущее с Иркутской областью, а не думали, куда бы уехать. Именно это мотивирует нас на новые достижения.

Север дает газу

Большую часть чистой прибыли компания вкладывает в развитие собственных производств в Восточной Сибири, стимулируя таким образом развитие региональной экономики. Один из самых масштабных проектов ИНК - освоение газовых запасов на севере области - придаст импульс развитию не только Усть-Кутского района, но и всей области.

Первый этап, включающий строительство установки подготовки природного и попутного нефтяного газа (УПППНГ) на Ярактинском месторождении, продуктопровода до Усть-Кута, а также комплекса приема, хранения и отгрузки сжиженных газов, фактически завершен. В ближайшее время все объекты будут введены в эксплуатацию.

Сейчас реализуется второй этап - строительство еще двух установок комплексной подготовки газа на Ярактинском месторождении, а также установки подготовки природного газа на Марковском месторождении и газофракционирующей - в окрестностях Усть-Кута.

Третий этап предполагает строительство под Усть-Кутом завода по производству полимеров из этана, рассчитанного на ежегодный выпуск 650 тысяч тонн полиэтилена высокой и низкой плотности.

Начиная с 2020-го, в течение нескольких лет планируется расширение производственной площадки и увеличение спектра выпускаемой продукции, в том числе реализация проекта по утилизации метана. Суммарный объем инвестиций, по данным компании, составит 456 миллиардов рублей (50 из них уже освоено), потенциальный общий объем платежей в бюджеты всех уровней и фонды (с учетом предполагаемых налоговых льгот) до 2047 года может составить 327 миллиардов.

Реализация газового проекта ИНК потребует привлечения тысяч работников: только сама компания создаст 2400 рабочих мест, еще несколько тысяч человек будет занято в сопутствующих структурах.

- Я вижу очень серьезные перспективы не только для Усть-Кутского района, но и для всего севера области, - отметил губернатор Сергей Левченко. - Современное и высокотехнологичное производство станет базой для развития новых предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса. Проект, безусловно, будет поддержан правительством региона. Совместные усилия необходимы для преодоления инфраструктурных ограничений - это касается реконструкции участка федеральной автотрассы "Вилюй", современного и комфортного жилого района для сотрудников будущих газовых производств и членов их семей в Усть-Куте, создания необходимой социальной инфраструктуры.

- За последние несколько лет жизнь у нас очень изменилась, - рассуждает водитель большегруза Григорий Разумов. - До 2014-го никаких перспектив не было, люди уезжали. Сейчас же - совсем другой настрой. Разворачивается огромное производство. Буквально на глазах все оживает. Появится работа, а ведь это же - самое главное.

Кадры решают

Понимая, что резко возрастающую потребность в квалифицированных кадрах местные жители не закроют, ИНК приступила к подготовке специалистов по системе "школа-вуз-компания". С сентября на базе Усть-Кутской школы № 9 работает "нефтегазовый" класс с углубленным изучением профильных предметов - физики, химии, математики, информатики. Вместе с учителями уроки ведут преподаватели ИРНИТУ и сотрудники ИНК. В учебный план включены и экскурсии на производство: первая из них - на комплекс приемки, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов в Усть-Куте - состоялась в конце сентября.

Не менее масштабны проекты компании, связанные с региональными вузами. Специалисты ИНК не только читают лекции и ведут практические занятия для студентов профильных направлений ИРНИТУ, ИГУ, БГУЭП, но и предлагают будущим нефтяникам новые формы работы.

- Во время каникул сотрудники ИНК организовали для студентов дополнительное обучение по программе "Проектирование разработки месторождений нефти и газа" с использованием современного программного обеспечения, - рассказали в ректорате ИРНИТУ. - Каждый слушатель курса прошел все этапы проекта разработки месторождения - от корреляции скважин и анализа данных до прогноза добычи нефти и экономической оценки. По результатам тестирования 11 лучших студентов получили сертификаты, подтверждающие повышение квалификации.

Производственную практику в компании прошли 64 студента кафедры нефтегазового дела, а 18 выпускников университета уже пополнили ряды ее сотрудников. Из желающих работать в ИНК формируется ее кадровый резерв.

Кроме того, немалые средства компания вкладывает в развитие материально-технической базы вузов. ИРНИТУ, например, передали макет установки электроцентробежного насоса, помогли приобрести тренажер по эксплуатации газовых скважин, на котором отрабатываются все штатные и нештатные ситуации. Для ИГУ приобрели высокоточное лабораторное компьютеризированное оборудование стоимостью около 10 миллионов рублей.

Приоритет - благополучие граждан

В рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с правительством региона ИНК только в 2018 году инвестирует в развитие северных территорий более 150 миллионов рублей. Средства направлены на ремонт детских садов, школ, больниц, домов культуры и музеев, приобретение необходимого оборудования и мебели. Кроме того, компания поддержала Эвенкийский национальный культурный центр и Союз содействия коренным и малочисленным народам Севера.

Впрочем, инвестированием в "регионы присутствия" ИНК не ограничивается: в прошлом году она закупила современнейший операционный комплекс OR1 для Ивано-Матренинской больницы стоимостью более 42 миллионов, в 2018-м - диагностическое оборудование для Иркутского областного онкологического дис-пансера на общую сумму 52 миллиона.

- Успех лечения любого заболевания, а злокачественных опухолей в особенности, напрямую связан с качественной, высокоточной диагностикой, - подчеркивает главный врач онкодиспансера Виктория Дворниченко. - Снизить высокую смертность от раковых заболеваний мы сможем, только выстроив систему ранней диагностики злокачественных новообразований. Эта задача для нас - ключевая, и для ее решения новые видеогастроскопы, видеоколоноскопы и эндоУЗИ - большая, очень значимая помощь. Хочу сказать огромное спасибо Иркутской нефтяной компании, которая с пониманием отнеслась к нашим проблемам.

- Вклад Иркутской нефтяной компании в развитие региона огромен, - подчеркнул министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский. - Для нас особенно важно, что это именно региональная компания, считающая своим приоритетом благополучие жителей области. Работая здесь, являясь крупнейшим налогоплательщиком, она добровольно берет на себя расходы на ремонт школ и детских садов, приобретение оборудования для больниц, поддержку домов культуры и музеев. Все это, безусловно, сказывается на качестве жизни простых граждан. В рамках заключенных правительством Иркутской области соглашений бюджет региона ежегодно получает дополнительно миллиард рублей на социальные нужды. И доля ИНК в этом очень значительна.

Справка

Иркутская нефтяная компания - независимый холдинг, занимающийся геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 41 лицензионном участке в регионах Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия). Компания входит в список 20 крупнейших компаний России по запасам углеводородного сырья.

За последние семь лет добыча компанией нефти и газоконденсата возросла в семь раз - до 8,6 миллиона тонн в прошлом году. В 2018-м ИНК намерена добыть более 8,9 миллиона тонн.
Иркутская нефтяная компания и ее дочерние предприятия зарегистрированы в Иркутской области. Налоги и платежи в бюджеты всех уровней по группе компаний ИНК в 2017 году составили 62 миллиарда рублей, в том числе в федеральный бюджет - 48 миллиардов, в консолидированный бюджет Иркутской области - 13,4 миллиарда, что составило 9,5 процента от общих доходов. По прогнозным оценкам, в 2018 году ИНК планирует перечислить в консолидированный бюджет области более 20 миллиардов рублей налоговых платежей, а ее доля в доходах региональной казны увеличится до 14 процентов.

В 2017 году на реализацию социальных проектов в Иркутской области и Якутии ИНК направила 120 миллионов рублей, в 2018-м социальные инвестиции ИНК составят более 150 миллионов.

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