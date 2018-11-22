Жительница Бердска Екатерина Лукьянова радуется: "Хорошо стало. В доме постоянно тепло - хоть утром, хоть вечером плюс двадцать градусов. Ни золы, ни грязи". Газ в ее жилье провели недавно, в августе этого года, и впервые с наступлением холодов не приходится топить печь. "Но нам, в общем-то, повезло", - добавляет она. А когда объясняет, почему, то лишний раз убеждаешься, что газовый котел в частном доме - по-прежнему дорогое удовольствие, доступное далеко не всем.

По проценту в год

Развернувшаяся в начале 2000-х масштабная газификация российских регионов сегодня находится на полпути: в конце 1991 года уровень обеспеченности природным газом субъектов РФ составлял сорок процентов, в январе 2019-го, по прогнозам минэнерго России, он достигнет 68,7 процента, а к 2030-му его предполагается довести до 85-88. Лучшие показатели (80-90 процентов и более) - на юге страны, в Центральном и Приволжском федеральном округах. Высокая плотность населения, развитая инфраструктура, большое количество крупных промышленных потребителей - все это факторы, которые способствуют росту потребления голубого топлива.

Между тем Сибирь по-прежнему относится к группе регионов с самым низким уровнем газификации. Новосибирская область в начале 2018 года была газифицирована на 29,68 процента, а ее сельские районы - примерно на десять. Традиционным топливом для коммунальной энергетики здесь остается уголь, тем более что рядом месторождения Кузбасса. Для отопления частных домов тоже используют в основном уголь и дрова. Именно домашние печи наряду с автотранспортом - сегодня основной источник загрязнения атмосферного воздуха.

С 2005 года газификация Новосибирской области регламентирована соглашением о сотрудничестве с "Газпромом". Как и в других российских регионах, компания берет на себя строительство газопроводов высокого давления и газорас-пределительных станций. Региональная власть и органы местного самоуправления должны обеспечить прокладку газорас-пределительных сетей в границах населенных пунктов и технически подготовить потребителей к приему голубого топлива. Финансирование этих работ предусмотрено подпрограммой "Газификация" программы "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах".

По информации, предоставленной корреспонденту "РГ" министром жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денисом Архиповым, в 2015-2017 годах уровень газификации Новосибирской области вырос почти на три процента (это соответствует среднероссийским темпам). Построено около 140 километров газорас-пределительных сетей, подключено более 18,3 тысячи домовладений. Голубое топливо пришло в ряд населенных пунктов Черепановского, Каргатского, Колыванского, Мошковского, Ордынского районов.

Но при этом динамика говорит о том, что три года подряд основные показатели реализации программы снижались. Например, объем средств, выделенных на газификацию из областного бюджета, в 2015 году составил 480,77 миллиона руб-лей, в 2016-м - 71,19 миллиона, в 2017 году - 47,5 миллиона. Если в 2015-м было газифицировано 6 795 домовладений, то в 2016-м - 6 147, а в 2017-м - 5 372. На вопрос корреспондента "РГ", с чем связано уменьшение количества подключенных домов, из профильного министерства последовал ответ: "Мероприятия по газификации домовладений включают в себя подготовку, проектирование и монтаж внутридомового газового оборудования, и данные действия носят индивидуально-частный характер". С этим, конечно, не поспоришь. Но вот почему домовладельцев, решившихся на такие действия, становится меньше, чиновники не объяснили.

Необязательные и задолжавшие

Между тем в ноябре прошлого года Андрей Травников, в то время врио губернатора региона, признал, что "уровень газификации Новосибирской области - достаточно низкий, многие муниципальные районы десятилетиями ждут прихода голубого топлива". Он призвал активизировать работу, причем с расчетом на перспективу - разрабатывать проектно-сметную документацию строительства новых объектов, планируя объемы будущего потребления газа, и подготовить прогноз стратегического развития газифицированных районов области, который будет направлен для согласования в ПАО "Газпром". По мнению Травникова, в первую очередь нужно проектировать газификацию тех территорий, где есть точки экономического роста.

В марте 2018-го проблему обсуждали депутаты Законодательного собрания Новосибирской области.

- В какой район ни приедешь, первый вопрос от жителей везде один: "Когда, наконец, проведут газ?" - посетовал председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Евгений Покровский. - Ведь газификация - это и улучшение экологической обстановки, и принципиально иной уровень жизни, и совсем другая стоимость жилья.

Региональному правительству было предложено "вступить в контакт с "Газпромом" для поиска дополнительных финансовых средств" и со своей стороны пересмотреть объемы выделяемых из бюджета денег.

Плановые показатели 2018 года выглядят лучше прошлогодних результатов, хотя и не дотягивают до объемов 2015-го. На газификацию региона из средств областного бюджета выделено 133,6 миллиона рублей. Запланировано провести голубое топливо в шесть тысяч домовладений (за девять месяцев газифицировано 4,9 тысячи).

Надо отметить, что в последние годы программа "Газпрома" пробуксовывает не только в Новосибирской области, и не по вине компании. По данным мин-энерго РФ, в 2017-м общий уровень газификации страны вырос на 0,9 процента, в 2018-м запланирован рост на 0,6 процента. В прошлом году в программе участвовало 68 регионов, в этом - 66. При этом, как заявил генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Кирилл Селезнев, полностью выполняют обязательства и вовремя подключают потребителей к газу только десять субъектов РФ, четырнадцать сильно отстают от плана, а пять вовсе его игнорируют. "Газпром" же реализует свою часть мероприятий в полном объеме. C 2005-го по 2018 год он вложил в строительство трубопроводов почти 325 миллиардов рублей, в этом году запланировал еще 36,7 миллиарда.

Еще одна проблема - неплатежи потребителей за поставленный газ. Чем выше задолженность перед поставщиком, тем больше вероятность, что "Газпром" сократит объем инвестиций в регион и откажется от строительства новых инфраструктурных объектов. "Газпром межрегионгаз" одобрил графики реструктуризации долгов, но, по словам Кирилла Селезнева, в прошлом году они были выполнены только на четверть.

Наконец, серьезным препятствием для газификации остается высокая стоимость подключения и установки оборудования. Минимальный набор услуг, без которого не обойтись - подготовка и согласование проекта, получение разрешения, подключение к газораспределительной сети, проверка и сертификация установленного оборудования, опломбировка счетчика, - стоит примерно тридцать тысяч рублей. Но это лишь небольшая часть необходимых затрат. Дороже всего обойдутся прокладка трубы от газопровода до дома и внутренние работы - установка котла, переделка системы отопления и так далее. Общие расходы составят не менее 120-150 тысяч руб-лей. Если же трубу к дому тянуть далеко, а оборудование хочется поставить, например, итальянское, то сумма вырастет в разы - до 600-750 тысяч рублей и больше. Сроки выполнения работ тоже сильно разнятся - от нескольких дней до нескольких месяцев.

Золотые трубы

В селе мало кто может выложить такие деньги - даже минимальные тридцать тысяч рублей. Помощь государства предусмотрена в виде льгот для отдельных категорий граждан (ветераны, многодетные семьи, инвалиды 1-й и 2-й степеней, чернобыльцы), которые имеют право на единовременную субсидию. Кроме того, областные власти субсидируют проценты по кредитам, привлеченным на газификацию жилья.

В прошлом году министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона заключило соглашение с банком "Левобережный", который предоставляет целевые кредиты на следующих условиях: не более ста тысяч рублей на срок не свыше пяти лет при максимальной ставке в шестнадцать процентов годовых. Деньги выдают при наличии заключенного договора с подрядной организацией на выполнение работ по газификации, при этом вся сумма перечисляется на расчетный счет подрядчика. Среднемесячный заработок заемщика не должен превышать семи минимальных размеров оплаты труда, за исключением работников сельскохозяйственных предприятий (не более десяти МРОТ). Кредиты можно получить в городах Новосибирске, Искитиме, Бердске, Оби, рабочих поселках Кольцово и Линево, в семнадцати из тридцати районов области, "где в настоящее время уже есть техническая возможность в обеспечении подачи сетевого (природного) газа".

По условиям соглашения с банком, министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области субсидирует заемщикам три четверти от суммы фактически уплаченных процентов по целевому кредиту. В областном бюджете на 2018 год на такую господдержку предусмотрено 800 тысяч рублей (в прошлом году - 205 тысяч). Сумма небольшая, но и количество жителей региона, воспользовавшихся льготой, невелика. В 2017-м их было 120 человек, а средняя сумма кредита составила 80 тысяч рублей.

Так что газификация домовладений в Новосибирской области остается делом рук самих домовладельцев, как это фактически и признали в региональном министерстве ЖКХ и энергетики, отвечая на запрос "РГ". И здесь все зависит от их финансовых возможностей, предприимчивости и того, что бердчанка Екатерина Лукьянова называет везением.

- Наш пригородный поселок газифицировали десять лет назад, но мы долго не могли найти деньги, чтобы подключить дом. Наконец, нужную сумму собрали, - рассказывает она. - На кредит не рассчитывали - не соответствуем требованиям. Все оплатили сами - обошлось примерно в 140 тысяч рублей. Считаю, что это недорого. Нам повезло - чтобы врезаться в основную трубу, я отдала всего восемь тысяч, а люди платят по двадцать-тридцать, а то и по сто тысяч. К тому же сами купили оборудование, наняли мастера, который за три дня сделал всю внутридомовую работу. Если бы заказали бригаду у подрядчика, вышло бы раза в два дороже. А так газовики только подвели к дому трубу, проверили работу установленного нами оборудования и подключили котел. Каких-то пятнадцать минут, и батареи в доме стали нагреваться.

Екатерина уверена, что деньги потрачены не зря. Когда дом отапливала обычная печь, только на уголь за сезон уходило двенадцать тысяч рублей. Еще и дрова покупали. А за газ в октябре она заплатила 600 рублей. Зимой, конечно, будет больше. Но все равно с прежними расходами не сравнить.

О преимуществах голубого топлива знают и сотни тысяч других жителей Новосибирской области. А вот воспользоваться ими по-прежнему могут немногие. Конечно, газификация региона так или иначе будет продолжена, но темпы ее, и теперь это уже очевидно, зависят не только от местных властей и тем более не от жителей частных домов, но и от инвесторов, готовых реализовать свои проекты в Новосибирской области, развивать инфраструктуру и увеличивать объемы потребления голубого топлива. А когда затраты на строительство газопроводов окупаются быстро, то и домовладельцам газовая труба не кажется золотой.

Кстати

В Новосибирской области используют природный газ и в качестве моторного топлива. Соглашение между правительством региона и ООО "Газпром газомоторное топливо" о взаимном сотрудничестве было подписано 30 апреля 2014 года. В области действуют четыре автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, предназначенные для заправки автомобилей, автобусов, специальной и сельскохозяйственной техники и других транспортных средств сжатым природным газом. Из них три расположены в Новосибирске и одна - в Барабинске (принадлежит ООО "Газпром трансгаз Томск" и используется для заправки собственного транспорта).